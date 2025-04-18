CHP Ankara Milletvekili Akdoğan'dan, Adalet Bakanı Tunç'a Cem Küçük’ün ifadelerine ilişkin sorular

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik soruşturmaya dair Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında yaşanan tartışmayı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Cem Küçük’ün sorular üzerine "Savcıların gelip kendisine anlattığını" ifade ettiğini belirten Akdoğan, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu hatırlattı. Akdoğan, şunları kaydetti:

"Soruşturma evresi, Ceza Muhakemesi Kanunu gereği kamuya karşı gizli şekilde yürütülür. Bir gazetecinin, savcılardan veya soruşturmanın içinden doğrudan bilgi aldığını ima etmesi, soruşturmanın gizliliği ilkesinin açıkça ihlali anlamına gelebilir. Eğer böyle bir bilgi akışı gerçekten yaşanıyorsa, bu durum hukuk devletinin temel ilkelerine gölge düşürür. Eğer iddialar gerçek dışıysa da kamuoyunu yanıltma ve savcılara isnat yoluyla itibar zedeleme söz konusudur."

CHP Milletvekili Akdoğan'ın Adalet Bakanı Tunç'a soruları

Akdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"1) Cem Küçük’ün ifadeleri doğrultusunda hangi savcıların gizliliği ihlal ettiği yönünde bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2) Şayet böyle bir ihlal söz konusu değilse, kamuoyunu yanıltan ve savcılara isnatla suç işleyen şahıs hakkında Bakanlık tarafından adli bir işlem yapılmış mıdır?"

Adaletin, keyfi bilgi akışlarıyla değil; şeffaflık, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle işlemesi gerektiğini vurgulayan Akdoğan, “Soruşturmanın gizliliği bizzat savcılar eliyle ihlal ediliyorsa bu bir skandaldır. Aksi halde, gerçek dışı beyanlarla savcıların zan altında bırakılması da ayrı bir suçtur. Her iki ihtimal de açıklığa kavuşturulmalı, kamu vicdanı rahatlatılmalıdır” dedi.