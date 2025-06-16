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Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak

Silivri Cezaevi tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün saat 10.00’da hakim karşısına çıkacak.

7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor

İmamoğlu hakkında Akın Gürlek'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür ve partililer İmamoğlu'na destek için Silivri'de olacak.

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