Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak
Silivri Cezaevi tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu bugün hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün saat 10.00’da hakim karşısına çıkacak.
7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor
İmamoğlu hakkında Akın Gürlek'i tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür ve partililer İmamoğlu'na destek için Silivri'de olacak.
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