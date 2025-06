Güriş/Kaan Yamantürk: Babamdan nasihat yerine örnek davranış görüyorum

Rize Çamlıhemşin’de 10 yaşında bir çocukken, kendisinin deyimi ile “Aziz Cumhuriyet tarafından keşfedilen” İdris Yamantürk, hayatı boyunca devletine, bir de mezunu olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi’ne hep borçluluk hissetti. Borcunu ödemek için de var gücüyle çalıştı. İTÜ Yüksek Elektrik Mühendisi olarak memleketinin en ücra köşelerinde modern inşaatlara imza atan, hastaneler, su kanalları, fabrikalar kuran İdris Yamantürk, diğer yandan genç yaşında üniversite burs sistemi ile öğrenci okutmaya başladı. İyi bir aile babasıydı. İşleri gereği ayrı kaldığı zamanlar hariç tutulduğunda 1955’te yuva kurduğu Türkan Danışoğlu ile birlikte çocuklarıyla yakından ilgilendi. Kendisi gibi idealist çocuklar yetiştirme hedefinde başarıya ulaştı. Tevfik Yamantürk ve Müşfik Hamdi Yamantürk de vatana hizmet yarışında kendisine eşlik etti. Müşfik Hamdi Yamantürk, ağabeyi Tevfik Yamantürk ile uyum içerisinde yürütülen holdingde üçüncü kuşak temsilcilerin adaptasyonu için de üstün gayret ortaya koydular. İnşaatın yanı sıra sanayi ve enerji alanlarında da hızlı büyüyen Yamantürk Ailesi, zaman içerisinde yeni kuşağı da aralarına aldı.

Güriş Holding çatısı altında faaliyet yürüten Güriş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yamantürk, babası Müşfik Hamdi Yamantürk’ü Babalar Günü çalışmamız için kaleme aldı. Güriş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yamantürk, babası Müşfik Hamdi Yamantürk’e ilişkin duygularını şu satırlarla dile getirdi:

Şirketimiz, rahmetli dedem İdris Yamantürk (İTÜ 1952) tarafından 1958 yılında kurulmuştur. GÜRİŞ, inşaat, sanayi ve enerji alanların da Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Bugün GÜRİŞ, 100’ü aşkın projeye imza atarak, 40’ı aşkın iştirak ve 7000’i aşkın personele sahip bir Holding’in önderliğini yapıyor. 27 santraliyle hizmet veren şirketimiz enerjide dışa bağımlılığı azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor. Alanında öncü, yurtdışı yatırımlarıyla da dikkat çeken köklü ve kıymeti yapının içinde yer almak benim için büyük bir şans ve gurur. Müteahhit geçmişimiz ile projelerimizin yanında Ortadoğu, Yakın ve Orta Asya, BDT ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet göstermiş, inşaat sektörünün hemen hemen her alanında anahtar teslimi projeler gerçekleştirdik.

ÜÇ NESİL BİR ARADA



Güriş Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı İdris Yamantürk, Türkiye'ye hizmet ideallerini hep ilk sırada tutan bir kuşağın önde gelen temsilcilerindendi. Oğulları Tevfi k Yamantürk ve Müşfi k Hamdi Yamantürk'ün yanında şirketlerde göreve başlayan torunları, Güriş bayrağını 12 Şubat 2021'de vefat eden İdris Yamantürk’ün izinden giderek taşıyor.

Babamın firmada başa geçmesiyle, bu bilgi ve tecrübelerimizi kullanarak 1990’ların başında yoğunlaştığımız yenilenebilir enerji araştırmalarımıza Türkiye’deki yatırım şartları oluşunca 2000’lerde başladık. 20 yıl içerisinde Türkiye’nin hem öncü ve lider Rüzgâr grubu olduk hem de Türkiye’nin en verimli jeotermal santrallerini yaptık. Her çocuk için babası bilgedir. Babamı anlatmak benim için çok kıymetli. Babamla farklı kuşakların temsilcileriyiz. Ancak babamdan nasihat yerine her zaman örnek davranışlar görüyorum. 1959 yılında doğan babam Müşfik Hamdi Yamantürk, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Amerika’da tamamlamıştır.

1985 yılından itibaren Güriş İnşaat’ın çeşitli kademelerinde çalışmış ve yöneticilik yapan Müşfik Hamdi Yamantürk, halen Güriş İnşaat ve Mühendislik AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam ediyor. Tecrübesi, dinamik ve deneyimli kadrosu ile 21. yüzyılın küreselleşen ekonomisinde yüksek kalitedeki hizmetleriyle dikkat çeken Güriş’in büyümesinde önemli rol oynayan babamdan her zaman işinin en iyisi olmak adına ekip çalışmasını ve deneyimi önemseyerek yeniliğe açık olmayı öğrendim. Her zaman bir yenilik üretmenin peşindedir. Zoru başarmak adına zekâ ve tecrübesini ustaca kullanır. Babam Müşfik Yamantürk, benim hem ilk kahramanım hem de iş hayatındaki mentorum. Babam her zaman karar mekanizmalarında özgür olmamı sağlarken eşsiz deneyimlerini aktararak da bana yol gösterdi.

Her çocuk için babası bilgedir

