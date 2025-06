İş hayatında başarı detaylarda gizlidir

O dönemde müşteriye verdiği önemden ve girişimci kişiliğinden dolayı, ürününü müşterinin dükkâna gelip alması yerine ürünü müşterinin ayağına götürerek işinde o dönemde ve o şehirde diğer rakiplerine göre fark yaratmış ve başarıya ulaşmıştır. Muş’ta gıda toptancılığında belirli başarılara ulaşmasına rağmen, sanayici olma isteğinden dolayı 1989 yılında, 29 yaşında 5 çocuğu ve 7 kardeşinin de sorumluluğuna sahip biri olarak hayatına yeni bir sayfa açarak, Mersin’e gelip, bakliyat sektöründe faaliyetlerine başlamıştır. Mersinde bu sektörde yeni biri olarak 2 ortağı ile beraber kendine yer bulmaya çalışmıştır. Zorlu geçen ilk yıl hiç kar edilmediğinden 2 ortağı bu işi yapmaktan vazgeçip memleketlerine dönmüşler. Ama babam Şerafettin Memiş, sabırlı kimliği ve başarılı olacağı inancıyla devam etmeye karar vermiş. Çalışkan, başarılı ve güvenilir bir genç olduğundan hemen bu piyasada kendine yer bulmuş, güvenilir bir tedarikçi olarak bu sektörde ihracat yapan holdingler özellikle babamın tesisinden çıkan nohutların kalitesine güvenerek onunla çalışmak istemişler. Mersin’e geldiği ikinci yıl babam şirketinin muhasebecisi, satın almacısı, her şeyi olarak tek başına sabırla çalışarak o yıl çok kar etmiş ve sonrasında başarıları katlanarak devam etmiş. Her zaman bir işte başarılı olmak için çok zekaya ihtiyaç duyulmadığını, sadece çok ve sabırla çalışma, işini önemseme, detayları görmenin başarı getireceğini söylerdi babam… İş hayatında başarının detaylarda gizli olduğunu söyleyen babam, “Eğer bir işte başarılı olmak istiyorsan o işin detayını görmelisin” derdi, “Kimsenin göremediği işinin inceliğini ve detayını fark edersen başarılı olursun” sözlerini ifade ederdi.

Babam, Şerafettin Memiş her yıl işinden kazandığını yine işine yatırdığından, böylelikle sektörünün öncü ve başarılı büyük firmalarına sahip olmayı başarmıştır. Babamın kendine özgü bir iş yapış şekli vardı, yaptığı yatırımlar ve işlerde sektöründeki diğer firmaların ne yaptığı ile ilgilenmez kendi inandıklarıyla kendi işine odaklanırdı.

Gıda sektöründe öncü bir iş insanı olan babam, her geçen gün büyüyerek yoluna devam etti, yaptığı yeni yatırımlarla ihracatını artırdı ve birçok kişiye istihdam sağlayan önemli bir iş insanı oldu. Dünyadaki yenilikleri takip edip uyguladı ve böylece yeniliklerin öncüsü olarak hedefleri doğrultusunda büyüyüp örnek gösterilen bir şahsiyet oldu. Babam yenilikleri takip eden ve onu ilk uygulamaya çalışan bir insandı. Sektöründe dünyadaki değişimlerin gerisinde kalmayı istemezdi. İşiyle alakalı en yeni teknolojiyi ilk alan, işinde ilk kullanan bir iş insanıydı. Sürekli yeni yatırım planı olan ve her yıl yeni yatırım yapan bir babanın evlatları olmak bizim için gurur verici. Tat markasıyla hem ihracatta hem yurtiçinde büyük başarılara imza attı. Babam, Şerafettin Memiş, insanı merkeze koyan ve onu değerli kılmak için çabalayan nevi şahsına münhasır başarılı bir iş insanı ve özelde Mersin, genelde Türkiye için önemli bir değerdi. Başarılarının temel kaynağının insandan geçtiğine inanır, insani değerlere çok önem verirdi. Bu yüzden çalışanlarına yakın durur, onları dinler ve sorunlarına çözüm üretmek için ayrıca mesai harcardı. Çalışan ve üreten insanlara saygı duyardı babam. Çalışanın bir şirketin en önemli değeri olduğunu bilen, bundan dolayı işe yeni alacağı çalışanlarla önce birebir görüşmeye özen gösteren biriydi. Gençlere önem verir, eğitimi iyi olan yeni mezun gençlere şans verip onları özellikle işe alıp kendi kurum kültürümüzle eğitmeye önem verirdi.

Şerafettin Memiş; dürüst, prensip sahibi ve ülkesini ve bayrağını gönülden seven biriydi. Türkiye dışında pek yatırım yapmayı sevmezdi, ülkesinden kazandığını yine ülkesine her yıl yatırımlar yaparak, istihdam sağlayarak geri verdi. Ülkesine, ülkesindeki insanlara ve ülkesinin geleceğine inanan bir insan benim babam.

İş hayatında hem çok kontrolcü, hem de risk alan ve bunu müthiş bir dengeyle yapan bir iş insanıydı babam.

Babamız, doğru, dürüst, adaletli ve sözüne güvenilen bir iş insanıydı. Onun bu özellikleri; sektörde sevilen, örnek alınan ve fikirlerine başvurulan bir şahsiyet olmasını sağladı. Tanıdığı aile şirketlerinde, aile arasında çıkan anlaşmazlıklarda, aileler babamızdan destek ister ve O'nun vereceği karara güvenirlerdi.

Babamızın değerleri daimi fenerimizdir

Babamız, ailesine evlatlarına mükemmel bir babaydı. Babamız, Şerafettin Memiş hem iş yaşamımızda, hem de aile yaşantımızda bize nesillerimiz boyunca devam edecek değerler bıraktı. Biz çocukları ve çalışanlarımız bu değerlerle ilerleyeceğiz. Danıştığımız, en güvendiğimiz, her sorunu en basit şekilde çözen, soğukkanlı, sakin ve sabırlı babamız. Babalar günün kutlu olsun babacığım…

Toplumdan kazandığını topluma vermek

Babam, Şerafettin Memiş, hayatı boyunca insanlara katkı sağlamaya çalışmıştır. Yardımsever kişiliği ile çalışanları, onların ailesi ve tanıştığı her insana katkı sağlamıştır. Tecrübesi ve elinden gelen her şeyiyle insanlara yardımcı olmak, insanları, özellikle çocukları mutlu etmek babam için dünyadaki en büyük mutluluk sebebi ve en büyük değer olmuştur. İş hayatında çalışanlarını ailesi gibi görmüş ve onların her derdiyle ilgilenmeye, en mutlu ve en kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışmıştır. Bizim babamızın herkese yetecek bir kalbi vardı. Babamız dünyanın en iyi babası ve dünyanın en iyi patronuydu. Sosyal sorumluluk anlayışı yüksek, toplumdan kazandığını topluma vermek ve en önemlisi de insanları mutlu etmek en büyük mutluluğuydu babamın. Yaptığı yardımlarla birebir ilgilenir yardım etkinliklerine kendi katılıp çocukların o mutluluğunu görmek isterdi ve en büyük mutluluğu oydu.

Yardıma muhtaç hiç kimseyi kapısından geri çevirmez ve her zaman en mükemmelini en mükemmel bir şekilde vermeyi kendine borç bilirdi.