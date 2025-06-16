Yolumuzu aydınlatan babalarımıza

Şanlıurfa’dan Mersin’e uzanan göç yolculuğunda, yoksulluk ve yokluk içinde geçen bir çocukluğun ardından genç yaşta iş hayatına atıldı babam. Henüz ilkokul beşinci sınıftayken okulu bırakıp ailesine destek olmak için çalışmaya başlayan babamın azmi her zaman bizlere örnek oldu. Çocuk yaşta sırtına yüklediği sorumluluk, zamanla onu sanayinin tozlu, sıcak döküm atölyelerinde usta bir işçiye, ardından vizyon sahibi bir iş insanına dönüştürdü.

Babamın öncülüğünde 1996 yılında küçük bir dükkânda tek torna tezgâhı ile başlayan serüvenimiz, bugün Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce metrekarelik modern bir üretim tesisine dönüştüyse, bunun arkasındaki isim şüphesiz babamdır. Onun en büyük sermayesi ne para ne de makineydi. En büyük sermayesi, dürüstlüğü, azmi ve insanlara duyduğu saygıydı.

Babamın bize en çok öğrettiği şey, işini sevmekti. “Önce iyi insan olacaksınız, sonra iyi usta,” derdi hep. Biz sadece iş disiplinini değil, insan ilişkilerindeki nezaketi, sözüne sadık kalmayı, verdiğin emekte hakkaniyetli olmayı ondan öğrendik. Her tornavida darbesinde, her kaynak kıvılcımında onun emeği vardı. Bugün hâlâ üretim hattımızda dolaşırken onun ayak izlerini görüyor, sesini duyuyoruz.

3 Ekim 2018’de onu kaybettik. Ama aslında o hiçbir zaman aramızdan gitmedi. Çünkü babam, geride sadece bir iş bırakmadı; bir kültür, bir ahlak ve bir aile mirası bıraktı.

Bugün 62 kişilik ekibimizle Türkiye'nin dört bir yanına üretim yapıyor, sanayimize katkı sağlıyoruz. Ve her yeni projede, her yeni parçada onun vizyonunu, onun emeğini yaşatıyoruz.

Babam İbrahim Kaya'ya sonsuz minnetle…

Babalar Günü’nde sadece özlem değil, onunla duyduğumuz gururu da büyütüyoruz.

MAHMUT KAYA - Kaya Makina Yönetim Kurulu Başkanı

Kurucu İbrahim Kaya'nın torunu, İsmail Eren Kaya, babası ve dedesinden aldığı iş prensiplerinin yolunu aydınlattığını ifade ederek, " Dedemden babama, amcalarıma ve bana kalan kutsal miras; birlikte başarmanın gücünü, sevginin sarsılmaz temelini ve emeğin kutsallığını yansıtıyor" diyor.

Rahmetli dedem İbrahim Kaya, yoksulluğun içinden onurla çıkmış. Henüz 3 yaşında annesini kaybettikten sonra, kardeşiyle birlikte babasının peşine düşüp Mersin’e sığınmış. Çocukluk yıllarını sırtındaki sepetle Yoğurt Pazarı’nda meyve satarak geçirmiş. Var oluş mücadelesinin zorluğunu, ağır yükler altında ezilerek öğrenmiş. Eğitim hayatından vazgeçmiş ancak hayallerini asla terk etmemiş. Zaman içinde sanayi sitesinin tozlu ortamıyla tanışan dedem, umutlarını çarkların dişlileri arasında bulmuş, 1996’da alnının teriyle küçük bir torna atölyesi açmış… Yıllar içinde gelişip tesisleşerek bugünkü gücüne erişen Kaya Makina, dedemin büyük hayalleri sayesinde geleceğe güvenle yürüyor. Bazen sesi kulaklarımda yankılanıyor: “İsmail işini sev, ailene sahip çık. İsmini onurla taşı…” Ben dedemin mirasını ve hedeflerini taşıyorum. Bir hayalle birlikte büyüttüğü oğullarına da büyük minnet duyuyorum.

Babam Mahmut Kaya…

Mücadele etmeyi gözlerinin içine bakarak öğrendim. Bir oğul için en büyük okul, babasını izlemektir. Babam bana sadece işi değil; insan olmayı, düzgün kalmayı, sözünün arkasında durmayı öğretti. Beni evladı gibi değil, arkadaşı gibi büyüttü.

Sırtımda gücünü, kalbimde ise sevgisini her zaman taşıdım, taşımaya devam edeceğim. Hem de büyük bir gururla…

Amcalarım Mehmet, Müslüm, İsa ve Murat…

Onlar benim kahramanlarım oldu. Amca-yeğen ilişkisinin ötesinde yol arkadaşlığı kurduk, aynı yükü taşıdık. Hiçbir zaman kendisini yalnız hisseden bir çocuk olmadım. Çünkü benim dört babam daha vardı. Her biri yaslanacak bir omuz verdi, kalplerini açtı.

Sevgi ve emek…

Bugün Kaya Ailesi olarak kurduğumuz bu düzen, birbirine yaslanmış karakterlerin eseridir. Ben ise beş babanın kalbinde büyümüş şanslı bir adamım. Dedemden babama, amcalarıma ve bana kalan kutsal miras; birlikte başarmanın gücünü, sevginin sarsılmaz temelini ve emeğin kutsallığını yansıtıyor. Her Babalar Günü’nde başımı kaldırıp gökyüzüne bakıyorum ve görüyorum ki dedem İbrahim Kaya, ulu bir çınar gibi hala bizimle. Kalbimde babam, yanımda amcalarım… Sizlerle ben hep güçlüyüm. Hayatıma yön veren babalarıma, en derin şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız…

İSMAİL EREN KAYA - Kaya Makina Yönetim Kurulu Üyesi