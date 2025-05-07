DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu: Yapay zeka ajansı kurulmalı

Mehmet KAYA/ANKARA

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye’nin yapay zeka için bir kamu ajansı kurmasını önerdi. Rızvanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin yapay zeka konusunda Oxford Insights’ın 2024 AI Hazırlık Endeksi’ndeki verilere göre geri kaldığını belirterek, bu endekste göre 188 ülke içinde 53. sırada; savaş halindeki Ukrayna’nın hemen üstünde olduğunu kaydetti.

“Kaçan tren geri gelmeyebilir”

Yapay zekanın yaşamın her alanına etki etme potansiyeline işaret eden Rızvanoğlu, Türkiye’nin bu perspektifle bir Yapay Zeka Ajansı kurmasını gerektiğini belirtti. Rızvanoğlu, “Türkiye’nin yapay zekâya dair net bir yatırım stratejisi olmalı. Yapay Zekâ Ajansı hemen kurulmalı. Eğitim sistemi yeniden tasarlanmalı. Kamu, özel sektör ve akademi birlikte çalışmalı. Eğer bu adımları atarsak, Türkiye yalnızca izleyen değil, öncülük eden bir ülke olabilir. Aksi hâlde bir kez daha fırsat trenini kaçırırız. Ve o tren, bir daha geri gelmeyebilir” çağrısında bulundu.

Türkiye’nin hızla harekete geçmesi gerek

Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, küresel çapta büyük yatırımlar yapıldığını, ABD’nin 500 milyar dolar, AB’nin 200 milyar Euro, ülkelerde ise Fransa’nın 109 milyar Euro ile büyük fonları harekete geçirdiğini, Suudi Arabistan’ın da 40 milyar dolarlık bir fon ayırdığını hatırlatarak, bu alanda Türkiye’nin hızla harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Rızvanoğlu, yapay zeka ve bilişim teknolojilerinin işgücünü dönüştürdüğünü, Dünya Ekonomik Forumu çalışmalarında 2030’a kadar 85 milyon teknolojik dönüşüm nedeniyle 85 milyon mesleğe dayalı işin kaybolacağını buna karşılık 97 milyon yeni teknolojilere dayalı iş açılacağını hatırlatarak, “Türkiye’de zaten 2 milyon 807 bin kişi işsiz. Genç işsizliği ise yüzde 15’lere kadar ulaştı. Eğer hazırlıklı olmazsak, işsizler ordusu büyüyecek. Bu nedenle: kamu çalışanlarına yapay zekâ eğitimi zorunlu olmalı, işçilere ve beyaz yakalılara beceri dönüşüm programları uygulanmalı, meslek liseleri ve üniversiteler yeniden tasarlanmalı, Start-up’lara, yapay zekâ girişimlerine ciddi teşvikler verilmeli. Ve en önemlisi: Türkiye’de merkezi, bağımsız ve yetkili bir Yapay Zekâ Ajansı kurulmalı. Çünkü bu dönüşüm: Bakanlık içi planlarla, birbirini tanımayan kurumlarla, günü kurtaran belgelerle yönetilemez.” görüşünü açıkladı.