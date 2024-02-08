Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu. İmamoğlu'nun şarkısını danışmanı Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim kampanyasında kullanacağı şarkı belli oldu.
'İstanbul'a hizmette tam yol ileri' sloganıyla yola çıkan İmamoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı yeni seçim şarkısının klibini danışmanı Murat Ongun paylaştı.
Ongun sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımına, "Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız" anekdotunu düştü.
Hep Birlikte İstanbul...Yine Başaracağız. pic.twitter.com/vEhOp8z94K— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 7, 2024