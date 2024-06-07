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Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Elazığ'ın Ulukent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.K. idaresindeki halk otobüsü ile M.G. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Elazığ'da halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 8 kişi yaralandı
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Elazığ'da M.K. idaresindeki halk otobüsü, Ulukent Mahallesi Hattat Sokak'ta, M.G. yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı.

Araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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