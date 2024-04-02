Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
AA
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Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde iki grup arasındaki başlayan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan 1'i Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.