Eleman.net'ten depremzede istihdam platformu

Eleman.net, sosyal sorumluluk bilinciyle depremin yaralarını sarmak adına öncelikle deprem bölgesinde yer alan işveren şirketler ve iş arayan adaylara yönelik "Sen de El Ver" projesi için harekete geçti.

Eleman.net'ten yapılan açıklamaya göre, binlerce bina ve işyerinin yıkıldığı deprem bölgesinde yaşayan ancak afet sonucunda başka illere taşınmak zorunda kalan ve iş arayan depremzedelere özel aday havuzu oluşturacak olan Eleman.net, depremzedeleri istihdam etmek isteyen tüm firmalara da depremzede vatandaşlara özel ilan bölümü açacak.

Hem işverenler hem de iş arayan adaylar, depremzede.eleman.net web sitesi üzerinden "Sen de El Ver" projesi ile destek bulacak.

Ücretsiz ilan desteği sağlanacak

Eleman.net, yaklaşık 13,5 milyon insanın hayatını etkileyen deprem nedeniyle 10 ili kapsayan istihdam projesi için depremzede.eleman.net'i kurarak harekete geçti. İmalat başta olmak üzere turizm sektörünün de yara aldığı illerde yer alan tüm firmaların istihdam ihtiyaçları için ücretsiz ilan desteği sağlamanın yanı sıra deprem bölgesinde yaşamaya devam eden ya da başka illere taşınan tüm depremzedeler için de özel aday havuzu oluşturarak iş bulmalarına yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Üst Yöneticisi (CEO) Murat Günay, ortaya koydukları projeyle istihdam sağlamak isteyen kurumlarla depremzedeleri özel bir havuzda topladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Depremin yaşandığı illerde kurulan tüm şirketlerin ücretsiz ilan vermesine olanak tanıyacağız. 10 ili kapsayan ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen bir afetten bahsediyoruz, bu nedenle uzun bir süreç olacak. Sadece insanlar değil belki firmalar da başka şehirlere taşınmak durumunda kalacak. Ancak bizler var gücümüzle çalışarak depremden etkilenen tüm vatandaşların ve işverenlerin yaralarını sarmaya çalışacağız. İnanıyoruz ki millet olarak hep birlikte bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğiz."