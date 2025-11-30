Emekli Kurmay Albay Orkun Özeller kimdir? Orkun Özeller aslen nereli, kaç yaşında? soruları araştırılıyor. Trabzon’da saldırı girişimine maruz kalan Özeller gündem oldu. Kullanıcılar hakkındaki detayları merak ediyor.

EMEKLİ KURMAY ALBAY ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde özel kuvvetler (Bordo Bereliler) bünyesinde görev yapmış emekli bir albay olan Orkun Özeller, 28 yıllık askeri kariyerinin ardından yazarlık, analiz ve toplumsal yorumculukla tanındı. Güvenlik ve jeopolitik konulardaki değerlendirmeleriyle öne çıktı.

ORKUN ÖZELLER ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Orkun Özeller, 1971 doğumlu olup 54 yaşındadır. Orkun Özeller’in doğum yeri hakkında net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Emekli Albay Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 28 yıl görev yapmış bir isimdir. Özellikle özel kuvvetlerde (bordo bereliler) görev aldığı bilinen Özeller, kariyeri boyunca operasyonel tecrübesi, liderlik vasıfları ve stratejik planlama konularında öne çıkmıştır.

Emeklilik sonrası yazarlık, güvenlik analizleri ve toplumsal meseleler üzerine yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Özeller, sosyal medyada da geniş bir kitleye ulaşmıştır.