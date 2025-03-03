Emeklinin bayram ikramiyesi artışı AK Parti MYK'da belli olacak

Besti KARALAR

Türkiye’de yaklaşık 16,5 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren emekli ikramiyesine zam yapılması halinde miktarı bu hafta netleşecek. İki ayrı etki analizine göre bütçeye maliyeti; bin TL’lik zam 34.5 milyar, 2 bin TL olması halinde ise 70.5 milyar lira olması tahmin ediliyor.

Emekli ikramiyesine zammın yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar yapılacağı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu(MYK) da gündeme gelmesi bekleniyor. MYK toplantısının ardından ise ekonomi kurmaylarının emekli ikramiye zammını görüşmek üzere bir araya gelmesinin planlanacağı söyleniyor.

‘iki ayrı etki analizi’

Edinilen bilgilere göre 2025 yılı için emekli ikramiyesine yapılacak zam için iki etki analizi öne çıktı. Buna göre bin TL zam yapılması durumunda bütçeye maliyeti bu yıl için (iki bayram) 34.5 milyar lira. 3 bin lira olan emekli ikramiye bin TL’lik zammın yapılması halinde 4 bin TL olacak. İkinci bir etki analizine göre ise 2 bin TL’lik zammın bütçeye maliyeti 70.5 milyar. 2 bin TL zammın yapılması halinde ise emekliler bayram ikramiyesi 5 bin TL olacak. Zammın yapılıp yapılmayacağı ya da ne kadar yapılacağı ise bu hafta netleşecek.

‘15 maddelik torba teklif geliyor’

Öte yandan AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik torba teklifte şu düzenlemeler yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı ve doğurganlık oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 2023’ten sonra doğan çocuklara yapılacak maddi desteklere yasal çerçeve çizilecek. Bu çerçevede yapılacak yardımlar kademelendirilecek ve her yıl bu yapılacak yardım miktarını Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek. Bütçe ödenmesi zorunlu destekler arasına girecek. Teklifle ödenecek maddi yardımdan yararlanacak çocuk sayısı, kaç yaşına kadar yapılacağı da belirlenecek. Torba teklifle çeşitli nedenlerle karayolları kurallarını ihlal eden ceza düzenlemeler de var. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği ve yürütme tarihini durduğu bazı maddelerde torba teklifte yer alacak.