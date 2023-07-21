Emekliye ek zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Emekli maaşlarına yeni zam sinyali... Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü, hem ittifak partileri hem de muhalefet partileri tarafından eleştirilen emekli maaş artışlarıyla ilgili konuştu.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili "yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

Temmuz ayında tüm maaş artışları netleşti. Emeklilere yapılan zam oranının yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı eklendi. Memur maaşlarında yapılan seyyanen artış tutarı ise 8077 TL oldu. Asgari ücret yüzde 34 arttı.

Bu artışlardan sonra emekli maaş artışları düşük kaldı.

Emekli maaş zammının yetersiz olduğu, AK Parti'nin ittifak ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından dile getirilmişti. Bahçeli, memurlara verilen 8077 TL tutarındaki seyyanen zammın, emeklilere de verilmesini istemişti.