Emojiler cinsel taciz sayıldı! Mesajlarda tespit edildi, para cezası verildi

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

Öpücük ve kalp emojisi gönderdi

Sabah gazetesinin haberine göre, yaşlı adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.

Cinsel taciz davası açıldı

H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cinsel taciz" suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini belirtti.

Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

Mesajları 'Ben atmadım' dedi ama...

69 yaşındaki yaşlı adam iddiaları reddederek hesabının çalındığını, mesajları kendisinin atmadığını öne sürdü.

İdari para cezası verildi

Yapılan yargılama sonucu H.T. gönderdiği emojiler ve yazdığı mesaj nedeniyle para cezasına çarptırıldı. H.T., 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırıldı.