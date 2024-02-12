En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 12 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 12 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Şubat tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.12 17:29:26 40.2935 27.0270 13.4 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 17:26:43 40.1875 31.7695 8.0 -.- 2.5 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.02.12 17:20:45 40.2682 27.0413 19.9 -.- 1.7 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:48:44 40.2962 27.0268 10.1 -.- 2.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:43:38 40.2928 27.0342 5.0 -.- 2.4 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:33:48 40.2958 27.0192 9.0 -.- 2.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:32:41 40.3078 27.0297 11.8 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:27:19 40.2842 27.0417 14.3 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:24:23 40.2908 27.0328 11.1 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:17:31 40.2907 27.0310 12.7 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:16:32 40.2890 27.0243 6.1 -.- 2.8 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:05:43 40.2888 27.0195 9.6 -.- 1.7 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:05:32 40.2922 27.0228 6.0 -.- 2.4 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 16:03:52 40.3075 27.0200 10.9 -.- 1.9 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 15:46:34 38.8118 37.3017 7.9 -.- 1.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.12 15:34:57 38.1410 38.3042 9.0 -.- 2.3 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.02.12 15:29:21 38.4523 29.1325 17.4 -.- 1.4 -.- GEDIKLER-ULUBEY (USAK) İlksel
2024.02.12 15:25:16 38.8663 37.4078 6.9 -.- 2.8 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.12 15:23:35 40.2962 27.0142 7.3 -.- 2.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 15:14:29 40.2900 27.0337 12.9 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 15:03:08 40.2868 27.0257 14.8 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 14:55:29 40.2872 27.0293 10.5 -.- 2.5 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 14:53:50 40.2938 27.0337 9.1 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 14:48:19 40.2965 27.0070 13.1 -.- 1.9 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 14:13:09 40.2960 27.0238 6.4 -.- 2.5 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.12 14:06:04 35.3100 33.2702 0.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2024.02.12 13:40:20 38.1360 38.2713 3.5 -.- 1.5 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.12 13:35:13 39.6507 29.5497 0.0 -.- 1.9 -.- MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA) İlksel
2024.02.12 13:24:19 39.6417 30.7783 0.0 -.- 1.6 -.- YAHNIKAPAN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2024.02.12 13:21:23 37.0782 28.5487 28.2 -.- 1.9 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.12 13:08:03 40.8243 42.8853 12.9 -.- 1.8 -.- KUCUKBOGATEPE-(KARS) İlksel
2024.02.12 12:44:25 37.9840 27.0377 25.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.12 12:22:10 38.3270 36.9693 19.7 -.- 1.3 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 11:53:03 37.8800 28.6950 7.6 -.- 2.0 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2024.02.12 11:36:06 37.2197 28.4827 15.6 -.- 1.9 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2024.02.12 11:26:46 38.4127 38.6963 15.7 -.- 1.9 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2024.02.12 10:52:25 37.3542 36.8778 5.0 -.- 2.1 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 10:30:54 38.3888 37.7573 21.4 -.- 2.1 -.- GUNESLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.12 08:44:49 36.1045 36.0007 29.6 -.- 1.6 -.- KUSALANI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.02.12 07:46:26 37.3963 37.0835 4.0 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 07:05:54 37.1320 28.6327 7.1 -.- 2.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2024.02.12 06:50:29 38.1808 37.9065 6.6 -.- 1.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.12 06:38:48 38.5127 37.5265 25.4 -.- 1.4 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.12 05:53:42 38.3607 27.2202 5.0 -.- 1.7 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.02.12 05:27:43 38.1623 36.6665 2.0 -.- 1.2 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 05:18:05 38.0503 36.7542 5.8 -.- 1.5 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 04:23:09 38.5217 38.0437 5.0 -.- 2.1 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.12 04:20:20 38.3578 37.8247 4.9 -.- 1.4 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.12 04:13:08 36.3918 36.1813 5.4 -.- 0.7 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlksel
2024.02.12 03:59:58 40.8458 42.8492 11.8 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2024.02.12 03:55:46 38.5190 40.5030 6.8 -.- 1.5 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2024.02.12 03:44:38 37.9500 27.2073 12.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.12 03:32:21 38.2033 35.4828 5.3 -.- 1.3 -.- DENIZOVASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.02.12 03:23:48 38.4335 37.5137 7.1 -.- 1.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.12 02:50:29 38.5340 37.2577 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 02:45:58 38.7915 37.3883 5.7 -.- 1.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.12 02:16:33 40.7528 30.9442 5.4 -.- 1.4 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2024.02.12 02:12:38 38.3598 38.9173 14.7 -.- 1.5 -.- GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.02.12 01:55:53 38.4632 37.5113 7.0 -.- 1.2 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.12 01:31:29 37.3320 37.1395 6.0 -.- 1.3 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.12 00:31:39 39.2550 36.5212 4.6 -.- 2.4 -.- KISLAKOY-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2024.02.12 00:10:30 38.3323 38.1943 4.6 -.- 1.3 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel
2024.02.12 00:07:57 37.1615 36.9512 8.6 -.- 1.2 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.02.12 00:07:41 37.6962 43.7885 4.2 -.- 2.3 -.- KONAK-(HAKKARI) İlksel
AFAD 10 Şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-12 17:29:27 40.28083 27.01778 7.0 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 17:26:43 40.13917 31.75417 6.63 ML 2.3 Beypazarı (Ankara)
2024-02-12 17:22:28 37.50056 36.40889 6.96 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-02-12 17:20:47 40.285 27.01972 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 17:09:58 38.76028 27.44111 12.21 ML 1.8 Şehzadeler (Manisa)
2024-02-12 17:03:58 37.44194 36.9775 7.18 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-12 16:56:07 40.29 27.01417 7.0 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:53:51 40.25778 27.04111 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:48:44 40.275 27.00111 12.12 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:46:51 40.30139 27.04278 7.0 ML 1.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:43:39 40.28639 27.00333 11.39 ML 2.0 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:33:48 40.28611 27.01 12.64 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:32:42 38.08583 37.81667 8.73 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-12 16:32:41 40.28889 27.00778 11.25 ML 1.9 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:27:18 40.30083 27.01028 7.0 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:24:23 40.26667 27.01972 7.0 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:17:31 40.29889 27.02083 6.39 ML 2.0 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:16:32 40.28611 27.01361 11.49 ML 2.7 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:15:58 40.28861 27.455 27.94 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:13:36 40.27389 27.02528 6.95 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:11:04 40.28417 27.03528 6.73 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 16:05:32 40.26778 27.00806 11.82 ML 2.1 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 15:46:32 38.85139 37.17417 6.41 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-02-12 15:34:57 38.11167 38.37417 14.79 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-12 15:29:20 38.46083 29.16167 7.0 ML 1.0 Ulubey (Uşak)
2024-02-12 15:25:16 38.87667 37.37139 7.02 ML 2.7 Gürün (Sivas)
2024-02-12 15:23:35 40.29167 27.0025 7.0 ML 1.9 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 15:03:08 40.2725 27.00083 7.0 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 14:55:29 40.29417 27.00917 7.0 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 14:53:50 40.29083 27.01972 10.33 ML 2.6 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 14:48:21 40.28694 27.02444 7.0 ML 1.8 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 14:47:27 37.39944 43.96111 7.0 ML 1.8 Merkez (Hakkari)
2024-02-12 14:46:59 40.29056 27.02222 7.0 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 14:13:09 40.29306 27.00361 10.21 ML 2.2 Biga (Çanakkale)
2024-02-12 14:12:01 38.06889 37.70861 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-12 13:58:45 38.27667 38.75694 6.93 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 13:40:21 38.07667 38.37028 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-12 13:21:23 37.14056 28.58667 7.0 ML 1.6 Ula (Muğla)
2024-02-12 13:08:04 40.78778 42.805 7.0 ML 1.8 Göle (Ardahan)
2024-02-12 13:00:37 38.25722 38.20333 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 12:59:08 38.23861 38.095 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 12:49:00 37.28806 36.26861 7.0 ML 1.0 Düziçi (Osmaniye)
2024-02-12 12:44:26 37.96667 27.13972 7.95 ML 2.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.55 km] Menderes (İzmir)
2024-02-12 12:37:00 40.60139 40.87278 7.0 ML 1.0 İspir (Erzurum)
2024-02-12 12:26:51 38.28806 38.21028 6.98 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 12:22:12 38.06083 37.0225 7.0 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-02-12 12:11:46 38.2575 38.08583 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 12:05:58 39.92556 28.76722 7.27 ML 1.6 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-02-12 11:53:03 37.87583 28.72583 7.02 ML 1.9 Kuyucak (Aydın)
2024-02-12 11:52:28 38.27972 38.73528 7.01 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 11:36:07 37.21833 28.50972 11.23 ML 1.7 Menteşe (Muğla)
2024-02-12 11:26:46 38.27306 38.72306 11.87 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 10:54:30 38.10639 38.32444 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-02-12 10:52:25 37.35833 36.86417 7.0 ML 2.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-12 10:39:27 37.69667 43.85306 9.73 ML 2.4 Merkez (Hakkari)
2024-02-12 10:30:54 38.31083 37.83111 10.59 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 10:26:12 37.87306 36.24694 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)
2024-02-12 10:22:11 38.2475 38.74167 8.95 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 10:20:01 38.26167 38.75778 6.73 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 10:18:02 38.26528 38.76667 6.76 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 08:15:36 37.99361 28.85611 4.5 ML 1.2 Buldan (Denizli)
2024-02-12 08:07:49 40.13944 31.76 7.08 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-02-12 07:56:43 38.42639 42.01667 11.67 ML 1.5 Merkez (Bitlis)
2024-02-12 07:46:26 37.39667 37.09889 7.41 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-12 07:14:17 40.23194 31.72639 6.89 ML 1.3 Beypazarı (Ankara)
2024-02-12 07:05:55 37.13639 28.57333 7.04 ML 1.9 Ula (Muğla)
2024-02-12 06:50:29 38.15278 37.92056 4.9 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-12 06:38:47 38.82472 37.44833 7.05 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-02-12 06:35:19 39.09083 42.08472 7.19 ML 1.1 Bulanık (Muş)
2024-02-12 06:00:53 38.47972 38.02806 6.97 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 05:53:41 38.33694 27.21167 12.17 ML 1.7 Buca (İzmir)
2024-02-12 05:49:48 40.83861 35.94083 10.77 ML 1.2 Merkez (Amasya)
2024-02-12 05:44:50 37.97139 27.16194 8.65 ML 1.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.77 km] Menderes (İzmir)
2024-02-12 05:21:31 37.69222 37.46972 7.0 ML 1.2 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-02-12 05:18:08 38.03889 36.86306 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-02-12 05:01:16 37.42722 37.61972 7.0 ML 1.4 Araban (Gaziantep)
2024-02-12 04:46:51 40.47278 35.75917 7.0 ML 0.7 Merkez (Amasya)
2024-02-12 04:42:44 38.45528 38.01333 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 04:41:48 37.24528 37.01667 7.0 ML 0.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-12 04:25:15 37.41694 43.98639 7.0 ML 1.5 Yüksekova (Hakkari)
2024-02-12 04:23:10 38.46167 38.01528 5.78 ML 2.4 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 04:20:21 38.26944 37.84028 5.05 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-02-12 04:13:08 36.39306 36.22778 7.0 ML 1.0 Antakya (Hatay)
2024-02-12 03:56:11 38.23361 38.17111 7.0 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 03:46:47 37.98444 38.17611 7.0 ML 1.0 Merkez (Adıyaman)
2024-02-12 03:44:39 37.96028 27.22639 7.37 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.97 km] Selçuk (İzmir)
2024-02-12 03:42:51 37.07333 38.89833 7.0 ML 1.1 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2024-02-12 03:32:21 38.18194 35.52389 7.0 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-02-12 03:23:48 38.39417 37.48556 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-02-12 03:20:19 38.02389 37.52389 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-02-12 02:50:30 38.47472 37.36861 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-02-12 02:45:57 38.85861 37.3975 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-02-12 02:38:40 36.59694 36.41333 6.97 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
2024-02-12 02:36:07 39.22139 36.53278 7.01 ML 1.1 Şarkışla (Sivas)
2024-02-12 02:12:38 38.27556 38.83861 9.09 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-02-12 02:06:07 38.24917 38.16861 7.05 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-12 01:55:52 38.41 37.54111 7.01 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-02-12 01:43:06 38.10306 37.73083 13.87 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-12 01:31:29 37.28556 37.05722 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-12 01:28:21 38.15972 37.89389 9.03 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)