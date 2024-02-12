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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 12 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 12 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Şubat tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 12 Şubat 2024 son dakika depremler
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Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Şubat son depremler listesi 

Tarih      Saat  Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

 2024.02.12 17:29:26  40.2935   27.0270       13.4      -.-  1.9  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 17:26:43  40.1875   31.7695        8.0      -.-  2.5  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel

2024.02.12 17:20:45  40.2682   27.0413       19.9      -.-  1.7  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel

2024.02.12 16:48:44  40.2962   27.0268       10.1      -.-  2.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 16:43:38  40.2928   27.0342        5.0      -.-  2.4  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 16:33:48  40.2958   27.0192        9.0      -.-  2.2  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.12 16:32:41  40.3078   27.0297       11.8      -.-  2.2  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.12 16:27:19  40.2842   27.0417       14.3      -.-  2.1  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 16:24:23  40.2908   27.0328       11.1      -.-  2.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 16:17:31  40.2907   27.0310       12.7      -.-  2.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 16:16:32  40.2890   27.0243        6.1      -.-  2.8  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.12 16:05:43  40.2888   27.0195        9.6      -.-  1.7  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.12 16:05:32  40.2922   27.0228        6.0      -.-  2.4  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.12 16:03:52  40.3075   27.0200       10.9      -.-  1.9  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel

2024.02.12 15:46:34  38.8118   37.3017        7.9      -.-  1.5  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel

2024.02.12 15:34:57  38.1410   38.3042        9.0      -.-  2.3  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel

2024.02.12 15:29:21  38.4523   29.1325       17.4      -.-  1.4  -.-   GEDIKLER-ULUBEY (USAK)                            İlksel

2024.02.12 15:25:16  38.8663   37.4078        6.9      -.-  2.8  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel

2024.02.12 15:23:35  40.2962   27.0142        7.3      -.-  2.1  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.12 15:14:29  40.2900   27.0337       12.9      -.-  2.1  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 15:03:08  40.2868   27.0257       14.8      -.-  2.0  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 14:55:29  40.2872   27.0293       10.5      -.-  2.5  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 14:53:50  40.2938   27.0337        9.1      -.-  2.7  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)                          İlksel

2024.02.12 14:48:19  40.2965   27.0070       13.1      -.-  1.9  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.12 14:13:09  40.2960   27.0238        6.4      -.-  2.5  -.-   GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.02.12 14:06:04  35.3100   33.2702        0.0      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-GIRNE                                      İlksel

2024.02.12 13:40:20  38.1360   38.2713        3.5      -.-  1.5  -.-   ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel

2024.02.12 13:35:13  39.6507   29.5497        0.0      -.-  1.9  -.-   MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)                      İlksel

2024.02.12 13:24:19  39.6417   30.7783        0.0      -.-  1.6  -.-   YAHNIKAPAN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)                 İlksel

2024.02.12 13:21:23  37.0782   28.5487       28.2      -.-  1.9  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 İlksel

2024.02.12 13:08:03  40.8243   42.8853       12.9      -.-  1.8  -.-   KUCUKBOGATEPE-(KARS)                              İlksel

2024.02.12 12:44:25  37.9840   27.0377       25.6      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.12 12:22:10  38.3270   36.9693       19.7      -.-  1.3  -.-   IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.12 11:53:03  37.8800   28.6950        7.6      -.-  2.0  -.-   BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN)                          İlksel

2024.02.12 11:36:06  37.2197   28.4827       15.6      -.-  1.9  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel

2024.02.12 11:26:46  38.4127   38.6963       15.7      -.-  1.9  -.-   KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           İlksel

2024.02.12 10:52:25  37.3542   36.8778        5.0      -.-  2.1  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.02.12 10:30:54  38.3888   37.7573       21.4      -.-  2.1  -.-   GUNESLI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.02.12 08:44:49  36.1045   36.0007       29.6      -.-  1.6  -.-   KUSALANI-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel

2024.02.12 07:46:26  37.3963   37.0835        4.0      -.-  1.9  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.02.12 07:05:54  37.1320   28.6327        7.1      -.-  2.3  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.02.12 06:50:29  38.1808   37.9065        6.6      -.-  1.7  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.02.12 06:38:48  38.5127   37.5265       25.4      -.-  1.4  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.12 05:53:42  38.3607   27.2202        5.0      -.-  1.7  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel

2024.02.12 05:27:43  38.1623   36.6665        2.0      -.-  1.2  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.12 05:18:05  38.0503   36.7542        5.8      -.-  1.5  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.02.12 04:23:09  38.5217   38.0437        5.0      -.-  2.1  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel

2024.02.12 04:20:20  38.3578   37.8247        4.9      -.-  1.4  -.-   DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel

2024.02.12 04:13:08  36.3918   36.1813        5.4      -.-  0.7  -.-   TAHTAKOPRU-(HATAY)                                İlksel

2024.02.12 03:59:58  40.8458   42.8492       11.8      -.-  1.7  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel

2024.02.12 03:55:46  38.5190   40.5030        6.8      -.-  1.5  -.-   BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel

2024.02.12 03:44:38  37.9500   27.2073       12.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.12 03:32:21  38.2033   35.4828        5.3      -.-  1.3  -.-   DENIZOVASI-YAHYALI (KAYSERI)                      İlksel

2024.02.12 03:23:48  38.4335   37.5137        7.1      -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.02.12 02:50:29  38.5340   37.2577        5.0      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.12 02:45:58  38.7915   37.3883        5.7      -.-  1.4  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.02.12 02:16:33  40.7528   30.9442        5.4      -.-  1.4  -.-   CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE)                          İlksel

2024.02.12 02:12:38  38.3598   38.9173       14.7      -.-  1.5  -.-   GELINDERE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel

2024.02.12 01:55:53  38.4632   37.5113        7.0      -.-  1.2  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.02.12 01:31:29  37.3320   37.1395        6.0      -.-  1.3  -.-   EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.12 00:31:39  39.2550   36.5212        4.6      -.-  2.4  -.-   KISLAKOY-SARKISLA (SIVAS)                         İlksel

2024.02.12 00:10:30  38.3323   38.1943        4.6      -.-  1.3  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel

2024.02.12 00:07:57  37.1615   36.9512        8.6      -.-  1.2  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.02.12 00:07:41  37.6962   43.7885        4.2      -.-  2.3  -.-   KONAK-(HAKKARI)                                   İlksel

 AFAD 10 Şubat son depremler listesi

Tarih      Saat       Enlem   Boylam               Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer        

2024-02-12 17:29:27       40.28083              27.01778              7.0          ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 17:26:43       40.13917              31.75417              6.63       ML         2.3          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-12 17:22:28       37.50056              36.40889              6.96       ML         1.2          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-02-12 17:20:47       40.285   27.01972              7.0          ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 17:09:58       38.76028              27.44111              12.21     ML         1.8          Şehzadeler (Manisa)    

2024-02-12 17:03:58       37.44194              36.9775                7.18       ML         1.6          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-12 16:56:07       40.29     27.01417              7.0          ML         1.5          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:53:51       40.25778              27.04111              7.0          ML         1.4          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:48:44       40.275   27.00111              12.12     ML         2.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:46:51       40.30139              27.04278              7.0          ML         1.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:43:39       40.28639              27.00333              11.39     ML         2.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:33:48       40.28611              27.01     12.64     ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:32:42       38.08583              37.81667              8.73       ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-12 16:32:41       40.28889              27.00778              11.25     ML         1.9          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:27:18       40.30083              27.01028              7.0          ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:24:23       40.26667              27.01972              7.0          ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:17:31       40.29889              27.02083              6.39       ML         2.0          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:16:32       40.28611              27.01361              11.49     ML         2.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:15:58       40.28861              27.455   27.94     ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:13:36       40.27389              27.02528              6.95       ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:11:04       40.28417              27.03528              6.73       ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 16:05:32       40.26778              27.00806              11.82     ML         2.1          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 15:46:32       38.85139              37.17417              6.41       ML         1.6          Gürün (Sivas)   

2024-02-12 15:34:57       38.11167              38.37417              14.79     ML         2.0          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-12 15:29:20       38.46083              29.16167              7.0          ML         1.0          Ulubey (Uşak) 

2024-02-12 15:25:16       38.87667              37.37139              7.02       ML         2.7          Gürün (Sivas)   

2024-02-12 15:23:35       40.29167              27.0025                7.0          ML         1.9          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 15:03:08       40.2725                27.00083              7.0          ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 14:55:29       40.29417              27.00917              7.0          ML         2.3          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 14:53:50       40.29083              27.01972              10.33     ML         2.6          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 14:48:21       40.28694              27.02444              7.0          ML         1.8          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 14:47:27       37.39944              43.96111              7.0          ML         1.8          Merkez (Hakkari)           

2024-02-12 14:46:59       40.29056              27.02222              7.0          ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 14:13:09       40.29306              27.00361              10.21     ML         2.2          Biga (Çanakkale)             

2024-02-12 14:12:01       38.06889              37.70861              7.0          ML         1.3          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-12 13:58:45       38.27667              38.75694              6.93       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-02-12 13:40:21       38.07667              38.37028              7.0          ML         1.6          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-12 13:21:23       37.14056              28.58667              7.0          ML         1.6          Ula (Muğla)       

2024-02-12 13:08:04       40.78778              42.805   7.0          ML         1.8          Göle (Ardahan)               

2024-02-12 13:00:37       38.25722              38.20333              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-12 12:59:08       38.23861              38.095   7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-12 12:49:00       37.28806              36.26861              7.0          ML         1.0          Düziçi (Osmaniye)          

2024-02-12 12:44:26       37.96667              27.13972              7.95       ML         2.1          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.55 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-12 12:37:00       40.60139              40.87278              7.0          ML         1.0          İspir (Erzurum)

2024-02-12 12:26:51       38.28806              38.21028              6.98       ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-12 12:22:12       38.06083              37.0225                7.0          ML         1.5          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-02-12 12:11:46       38.2575                38.08583              7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-12 12:05:58       39.92556              28.76722              7.27       ML         1.6          Mustafakemalpaşa (Bursa)       

2024-02-12 11:53:03       37.87583              28.72583              7.02       ML         1.9          Kuyucak (Aydın)             

2024-02-12 11:52:28       38.27972              38.73528              7.01       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-02-12 11:36:07       37.21833              28.50972              11.23     ML         1.7          Menteşe (Muğla)          

2024-02-12 11:26:46       38.27306              38.72306              11.87     ML         2.0          Pütürge (Malatya)         

2024-02-12 10:54:30       38.10639              38.32444              7.0          ML         1.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-02-12 10:52:25       37.35833              36.86417              7.0          ML         2.2          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-02-12 10:39:27       37.69667              43.85306              9.73       ML         2.4          Merkez (Hakkari)           

2024-02-12 10:30:54       38.31083              37.83111              10.59     ML         2.0          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-12 10:26:12       37.87306              36.24694              7.0          ML         1.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-02-12 10:22:11       38.2475                38.74167              8.95       ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-02-12 10:20:01       38.26167              38.75778              6.73       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-02-12 10:18:02       38.26528              38.76667              6.76       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-02-12 08:15:36       37.99361              28.85611              4.5          ML         1.2          Buldan (Denizli)              

2024-02-12 08:07:49       40.13944              31.76     7.08       ML         1.7          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-12 07:56:43       38.42639              42.01667              11.67     ML         1.5          Merkez (Bitlis) 

2024-02-12 07:46:26       37.39667              37.09889              7.41       ML         2.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-02-12 07:14:17       40.23194              31.72639              6.89       ML         1.3          Beypazarı (Ankara)        

2024-02-12 07:05:55       37.13639              28.57333              7.04       ML         1.9          Ula (Muğla)       

2024-02-12 06:50:29       38.15278              37.92056              4.9          ML         2.1          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-12 06:38:47       38.82472              37.44833              7.05       ML         1.4          Gürün (Sivas)   

2024-02-12 06:35:19       39.09083              42.08472              7.19       ML         1.1          Bulanık (Muş)  

2024-02-12 06:00:53       38.47972              38.02806              6.97       ML         1.2          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-12 05:53:41       38.33694              27.21167              12.17     ML         1.7          Buca (İzmir)      

2024-02-12 05:49:48       40.83861              35.94083              10.77     ML         1.2          Merkez (Amasya)          

2024-02-12 05:44:50       37.97139              27.16194              8.65       ML         1.6          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.77 km] Menderes (İzmir)          

2024-02-12 05:21:31       37.69222              37.46972              7.0          ML         1.2          Çağlayancerit (Kahramanmaraş)             

2024-02-12 05:18:08       38.03889              36.86306              7.0          ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-02-12 05:01:16       37.42722              37.61972              7.0          ML         1.4          Araban (Gaziantep)      

2024-02-12 04:46:51       40.47278              35.75917              7.0          ML         0.7          Merkez (Amasya)          

2024-02-12 04:42:44       38.45528              38.01333              7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-12 04:41:48       37.24528              37.01667              7.0          ML         0.7          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-12 04:25:15       37.41694              43.98639              7.0          ML         1.5          Yüksekova (Hakkari)     

2024-02-12 04:23:10       38.46167              38.01528              5.78       ML         2.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-12 04:20:21       38.26944              37.84028              5.05       ML         1.8          Akçadağ (Malatya)        

2024-02-12 04:13:08       36.39306              36.22778              7.0          ML         1.0          Antakya (Hatay)             

2024-02-12 03:56:11       38.23361              38.17111              7.0          ML         1.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-12 03:46:47       37.98444              38.17611              7.0          ML         1.0          Merkez (Adıyaman)      

2024-02-12 03:44:39       37.96028              27.22639              7.37       ML         1.8          Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.97 km] Selçuk (İzmir)   

2024-02-12 03:42:51       37.07333              38.89833              7.0          ML         1.1          Eyyübiye (Şanlıurfa)      

2024-02-12 03:32:21       38.18194              35.52389              7.0          ML         1.6          Yahyalı (Kayseri)             

2024-02-12 03:23:48       38.39417              37.48556              7.0          ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-12 03:20:19       38.02389              37.52389              7.0          ML         1.5          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-02-12 02:50:30       38.47472              37.36861              7.0          ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-12 02:45:57       38.85861              37.3975                7.0          ML         1.6          Gürün (Sivas)   

2024-02-12 02:38:40       36.59694              36.41333              6.97       ML         1.3          Kırıkhan (Hatay)              

2024-02-12 02:36:07       39.22139              36.53278              7.01       ML         1.1          Şarkışla (Sivas) 

2024-02-12 02:12:38       38.27556              38.83861              9.09       ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-02-12 02:06:07       38.24917              38.16861              7.05       ML         1.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-02-12 01:55:52       38.41     37.54111              7.01       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-02-12 01:43:06       38.10306              37.73083              13.87     ML         1.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-02-12 01:31:29       37.28556              37.05722              7.0          ML         1.2          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-02-12 01:28:21       38.15972              37.89389              9.03       ML         1.1          Doğanşehir (Malatya)