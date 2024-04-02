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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 2 Nisan 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Nisan 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 2 Nisan tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 2 Nisan 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Nisan son depremler listesi
 
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.04.02 13:00:34  39.5600   29.6283        0.0      -.-  1.9  -.-   DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel

2024.04.02 12:32:57  37.1762   27.8803        0.0      -.-  1.5  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel

2024.04.02 12:26:39  36.9687   27.3327        6.1      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.04.02 12:21:20  38.0657   26.8228        5.0      -.-  3.0  2.8   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.04.02 12:04:55  36.2722   33.7823        0.0      -.-  0.9  -.-   IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)                        İlksel

2024.04.02 12:00:51  38.2568   38.6525        5.0      -.-  3.1  3.1   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel

2024.04.02 11:52:19  35.2193   33.7225       16.1      -.-  2.8  -.-   KIBRIS-TUZLA                                      İlksel

2024.04.02 11:48:14  38.3497   37.5017        4.9      -.-  1.9  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.04.02 11:20:28  36.6392   37.2523       25.5      -.-  1.9  -.-   AKINCI-(KILIS)                                    İlksel

2024.04.02 10:55:19  37.1755   37.2557        0.0      -.-  1.3  -.-   BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                      İlksel

2024.04.02 10:02:42  39.0660   27.5605        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.04.02 09:49:30  38.5072   39.4848       10.6      -.-  2.2  -.-   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                            İlksel

2024.04.02 09:03:57  37.8493   33.8792        7.3      -.-  1.4  -.-   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                          İlksel

2024.04.02 08:06:06  38.3202   37.3643        8.1      -.-  1.9  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.02 07:17:19  35.3900   28.5807       15.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.04.02 06:58:59  36.6885   36.0623        5.0      -.-  1.8  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel

2024.04.02 05:19:17  38.1710   36.5228       16.1      -.-  1.4  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.02 04:59:49  38.1063   36.6315        8.7      -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.04.02 04:47:15  38.0770   36.5660        7.5      -.-  1.3  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.04.02 04:14:04  38.2148   38.1212        5.0      -.-  3.3  3.3   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel

2024.04.02 03:29:18  38.1382   38.4915        5.0      -.-  3.7  3.7   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.04.02 03:27:58  37.8098   37.7053       11.4      -.-  1.4  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.04.02 03:02:39  38.5033   39.3733        9.5      -.-  2.1  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel

2024.04.02 02:26:53  38.3407   37.3708        2.6      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.04.02 01:41:42  39.6513   26.2600        9.8      -.-  1.8  -.-   KOSELER-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel

2024.04.02 00:32:03  37.8310   35.3027        6.2      -.-  2.6  -.-   ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)                        İlksel

2024.04.02 00:23:23  38.1285   38.3752        5.9      -.-  1.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
 
AFAD 2 Nisan son depremler listesi

Tarih             Saat          Enlem                    Boylam    Derinlik(Km)   Tip    Büyüklük      Yer      

2024-04-02 11:48:14       38.37917              37.425   7.08       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-02 11:20:27       36.58528              37.26972              7.0          ML         2.0          Azez, Halep (Suriye) - [10.77 km] Merkez (Kilis)

2024-04-02 10:55:19       37.09083              37.0525                6.35       ML         1.7          Şahinbey (Gaziantep)  

2024-04-02 10:51:40       40.10722              40.92472              7.01       ML         0.8          Aziziye (Erzurum)           

2024-04-02 10:47:13       39.45611              33.46361              7.0          ML         0.8          Çelebi (Kırıkkale)            

2024-04-02 10:06:40       41.74528              27.79056              7.0          ML         1.4          Vize (Kırklareli)

2024-04-02 10:02:42       39.07583              27.54083              7.02       ML         1.6          Soma (Manisa)

2024-04-02 09:49:32       38.48833              39.50139              7.0          ML         2.2          Maden (Elazığ)

2024-04-02 09:37:09       38.42194              39.06917              7.22       ML         1.2          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-02 09:19:03       38.43778              39.27556              7.0          ML         1.1          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-02 09:03:57       37.84389              33.82     7.0          ML         0.9          Emirgazi (Konya)            

2024-04-02 08:06:08       38.33833              37.43278              9.75       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-02 08:01:05       38.48222              39.37667              6.42       ML         1.5          Hazar Gölü - [05.46 km] Merkez (Elazığ)               

2024-04-02 07:55:55       38.20056              38.63861              11.19     ML         1.7          Pütürge (Malatya)         

2024-04-02 07:17:22       35.47028              28.56     19.84     ML         2.1          Akdeniz - [112.65 km] Kaş (Antalya)      

2024-04-02 06:59:00       36.69528              36.14278              6.67       ML         1.7          Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.65 km] İskenderun (Hatay)       

2024-04-02 06:52:55       38.02139              37.67611              7.0          ML         1.2          Doğanşehir (Malatya)  

2024-04-02 06:50:05       38.65361              25.68472              7.0          ML         2.0          Ege Denizi - [61.24 km] Karaburun (İzmir)               

2024-04-02 05:19:17       38.09167              36.5375                7.03       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-02 05:17:36       39.9375                39.83833              9.82       ML         1.6          Çayırlı (Erzincan)             

2024-04-02 05:12:09       38.45444              39.35778              7.04       ML         1.0          Hazar Gölü - [03.20 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-04-02 04:59:49       38.11333              36.56944              7.13       ML         1.7          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-02 04:48:52       37.50556              37.02611              8.25       ML         1.2          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-04-02 04:47:14       37.98972              36.53944              7.01       ML         1.5          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-04-02 04:14:04       38.225   38.11972              9.49       ML         3.5          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-02 03:29:19       38.11111              38.4725                7.06       MW       3.7          Sincik (Adıyaman)          

2024-04-02 03:27:59       37.82778              37.68861              8.65       ML         1.4          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-04-02 03:10:22       34.33472              25.95194              6.26       ML         2.9          Akdeniz              

2024-04-02 03:02:39       38.45806              39.33583              6.47       ML         2.3          Hazar Gölü - [02.37 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-04-02 02:46:54       35.93583              30.05333              7.0          ML         1.3          Akdeniz - [33.72 km] Demre (Antalya) 

2024-04-02 02:31:14       37.82694              36.49417              7.0          ML         1.6          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-02 02:26:53       38.33667              37.38667              7.08       ML         2.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-04-02 02:10:22       37.81028              36.575   7.0          ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-04-02 01:41:42       39.65194              26.21889              7.0          ML         1.7          Ezine (Çanakkale)          

2024-04-02 01:29:45       38.44444              39.28972              7.0          ML         1.2          Sivrice (Elazığ)  

2024-04-02 01:15:55       38.43361              40.02694              7.0          ML         1.2          Dicle (Diyarbakır)            

2024-04-02 01:03:47       37.78361              36.45444              7.0          ML         1.1          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-04-02 00:34:16       38.03528              37.53472              7.0          ML         1.2          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-04-02 00:32:03       37.86278              35.29389              6.98       ML         2.5          Yahyalı (Kayseri)             

2024-04-02 00:28:00       38.25722              38.23278              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-04-02 00:23:24       38.0875                38.37667              7.0          ML         1.8          Çelikhan (Adıyaman)