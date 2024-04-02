En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 2 Nisan 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 2 Nisan son depremler listesi



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.04.02 13:00:34 39.5600 29.6283 0.0 -.- 1.9 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel



2024.04.02 12:32:57 37.1762 27.8803 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel



2024.04.02 12:26:39 36.9687 27.3327 6.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel



2024.04.02 12:21:20 38.0657 26.8228 5.0 -.- 3.0 2.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.04.02 12:04:55 36.2722 33.7823 0.0 -.- 0.9 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2024.04.02 12:00:51 38.2568 38.6525 5.0 -.- 3.1 3.1 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2024.04.02 11:52:19 35.2193 33.7225 16.1 -.- 2.8 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel

2024.04.02 11:48:14 38.3497 37.5017 4.9 -.- 1.9 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.02 11:20:28 36.6392 37.2523 25.5 -.- 1.9 -.- AKINCI-(KILIS) İlksel

2024.04.02 10:55:19 37.1755 37.2557 0.0 -.- 1.3 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2024.04.02 10:02:42 39.0660 27.5605 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2024.04.02 09:49:30 38.5072 39.4848 10.6 -.- 2.2 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2024.04.02 09:03:57 37.8493 33.8792 7.3 -.- 1.4 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel

2024.04.02 08:06:06 38.3202 37.3643 8.1 -.- 1.9 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.02 07:17:19 35.3900 28.5807 15.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.04.02 06:58:59 36.6885 36.0623 5.0 -.- 1.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2024.04.02 05:19:17 38.1710 36.5228 16.1 -.- 1.4 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.02 04:59:49 38.1063 36.6315 8.7 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.02 04:47:15 38.0770 36.5660 7.5 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.02 04:14:04 38.2148 38.1212 5.0 -.- 3.3 3.3 ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.04.02 03:29:18 38.1382 38.4915 5.0 -.- 3.7 3.7 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.02 03:27:58 37.8098 37.7053 11.4 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2024.04.02 03:02:39 38.5033 39.3733 9.5 -.- 2.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2024.04.02 02:26:53 38.3407 37.3708 2.6 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.04.02 01:41:42 39.6513 26.2600 9.8 -.- 1.8 -.- KOSELER-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2024.04.02 00:32:03 37.8310 35.3027 6.2 -.- 2.6 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2024.04.02 00:23:23 38.1285 38.3752 5.9 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel



AFAD 2 Nisan son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-04-02 11:48:14 38.37917 37.425 7.08 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-02 11:20:27 36.58528 37.26972 7.0 ML 2.0 Azez, Halep (Suriye) - [10.77 km] Merkez (Kilis)

2024-04-02 10:55:19 37.09083 37.0525 6.35 ML 1.7 Şahinbey (Gaziantep)

2024-04-02 10:51:40 40.10722 40.92472 7.01 ML 0.8 Aziziye (Erzurum)

2024-04-02 10:47:13 39.45611 33.46361 7.0 ML 0.8 Çelebi (Kırıkkale)

2024-04-02 10:06:40 41.74528 27.79056 7.0 ML 1.4 Vize (Kırklareli)

2024-04-02 10:02:42 39.07583 27.54083 7.02 ML 1.6 Soma (Manisa)

2024-04-02 09:49:32 38.48833 39.50139 7.0 ML 2.2 Maden (Elazığ)

2024-04-02 09:37:09 38.42194 39.06917 7.22 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)

2024-04-02 09:19:03 38.43778 39.27556 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)

2024-04-02 09:03:57 37.84389 33.82 7.0 ML 0.9 Emirgazi (Konya)

2024-04-02 08:06:08 38.33833 37.43278 9.75 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-02 08:01:05 38.48222 39.37667 6.42 ML 1.5 Hazar Gölü - [05.46 km] Merkez (Elazığ)

2024-04-02 07:55:55 38.20056 38.63861 11.19 ML 1.7 Pütürge (Malatya)

2024-04-02 07:17:22 35.47028 28.56 19.84 ML 2.1 Akdeniz - [112.65 km] Kaş (Antalya)

2024-04-02 06:59:00 36.69528 36.14278 6.67 ML 1.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.65 km] İskenderun (Hatay)

2024-04-02 06:52:55 38.02139 37.67611 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

2024-04-02 06:50:05 38.65361 25.68472 7.0 ML 2.0 Ege Denizi - [61.24 km] Karaburun (İzmir)

2024-04-02 05:19:17 38.09167 36.5375 7.03 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-02 05:17:36 39.9375 39.83833 9.82 ML 1.6 Çayırlı (Erzincan)

2024-04-02 05:12:09 38.45444 39.35778 7.04 ML 1.0 Hazar Gölü - [03.20 km] Sivrice (Elazığ)

2024-04-02 04:59:49 38.11333 36.56944 7.13 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-02 04:48:52 37.50556 37.02611 8.25 ML 1.2 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-04-02 04:47:14 37.98972 36.53944 7.01 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-04-02 04:14:04 38.225 38.11972 9.49 ML 3.5 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-02 03:29:19 38.11111 38.4725 7.06 MW 3.7 Sincik (Adıyaman)

2024-04-02 03:27:59 37.82778 37.68861 8.65 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)

2024-04-02 03:10:22 34.33472 25.95194 6.26 ML 2.9 Akdeniz

2024-04-02 03:02:39 38.45806 39.33583 6.47 ML 2.3 Hazar Gölü - [02.37 km] Sivrice (Elazığ)

2024-04-02 02:46:54 35.93583 30.05333 7.0 ML 1.3 Akdeniz - [33.72 km] Demre (Antalya)

2024-04-02 02:31:14 37.82694 36.49417 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-02 02:26:53 38.33667 37.38667 7.08 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-04-02 02:10:22 37.81028 36.575 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-04-02 01:41:42 39.65194 26.21889 7.0 ML 1.7 Ezine (Çanakkale)

2024-04-02 01:29:45 38.44444 39.28972 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)

2024-04-02 01:15:55 38.43361 40.02694 7.0 ML 1.2 Dicle (Diyarbakır)

2024-04-02 01:03:47 37.78361 36.45444 7.0 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-04-02 00:34:16 38.03528 37.53472 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-04-02 00:32:03 37.86278 35.29389 6.98 ML 2.5 Yahyalı (Kayseri)

2024-04-02 00:28:00 38.25722 38.23278 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)

2024-04-02 00:23:24 38.0875 38.37667 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)