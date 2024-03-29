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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 29 Mart tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Mart son depremler listesi

 Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.29 12:03:31  38.1847   38.5413       10.1      -.-  1.9  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel

2024.03.29 11:56:07  38.1525   37.7520        9.3      -.-  1.7  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.03.29 11:51:53  35.2807   27.7412        5.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.29 11:49:57  35.5730   27.6815       13.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.29 11:39:12  38.6983   25.5605       14.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.29 11:16:14  38.4922   37.2730        4.3      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.03.29 11:13:16  38.7378   30.8337       16.6      -.-  1.9  -.-   KOCAOZ-COBANLAR (AFYONKARAHISAR)                  İlksel

2024.03.29 11:07:24  39.9853   33.2847       15.9      -.-  1.9  -.-   ELMADAG (ANKARA)                                  İlksel

2024.03.29 10:30:56  40.0340   39.7793        9.0      -.-  2.3  -.-   DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT)                       İlksel

2024.03.29 10:12:47  38.2775   35.9987       28.3      -.-  1.5  -.-   TAHTAKEMER-TOMARZA (KAYSERI)                      İlksel

2024.03.29 10:09:45  38.2900   37.9547        9.9      -.-  1.3  -.-   IKINCILER-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

2024.03.29 09:55:52  40.8563   41.7867        8.8      -.-  2.6  -.-   DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN)                       İlksel

2024.03.29 09:50:35  39.0648   27.4278       10.4      -.-  2.2  -.-   BAGALAN-KINIK (IZMIR)                             İlksel

2024.03.29 09:40:19  41.7357   24.3043        5.2      -.-  3.1  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.03.29 09:38:04  41.7030   24.3355        5.4      -.-  3.9  4.0   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.03.29 09:22:21  36.7358   36.0543       11.0      -.-  1.6  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel

2024.03.29 09:10:18  41.8652   24.0933       21.0      -.-  2.5  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.03.29 09:09:51  41.7902   24.2298        5.7      -.-  2.4  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.03.29 08:56:05  41.7333   24.3188       22.5      -.-  2.1  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.03.29 08:48:43  37.7115   36.4990        8.6      -.-  1.5  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.29 08:33:12  40.4140   28.8932        5.3      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.03.29 08:07:34  37.9825   36.5757       14.8      -.-  1.3  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.03.29 08:03:59  40.3548   33.7153        6.6      -.-  2.0  -.-   YESILLI-SULAKYURT (KIRIKKALE)                     İlksel

2024.03.29 07:57:42  34.9043   26.6335       28.9      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.03.29 07:32:45  37.4710   36.7957        2.0      -.-  1.9  -.-   HOPURLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.29 07:17:55  37.0410   29.0092        5.0      -.-  2.0  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.29 06:51:52  38.2778   37.4717        8.5      -.-  1.4  -.-   IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.03.29 05:48:57  37.0528   29.0125        5.1      -.-  2.1  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel

2024.03.29 05:42:59  34.5908   24.3045       18.4      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.03.29 05:16:22  38.4365   37.6260        6.3      -.-  1.5  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel

2024.03.29 05:15:40  38.6755   25.4515       10.7      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.29 05:07:03  38.5917   37.3945       16.9      -.-  0.9  -.-   GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel

2024.03.29 05:05:43  35.4713   27.5047        7.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.29 04:53:50  38.4015   37.5415        6.1      -.-  0.9  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel

2024.03.29 04:33:57  40.2043   31.2662        5.0      -.-  3.1  3.1   ASAGIBAGLICA-NALLIHAN (ANKARA)                    İlksel

2024.03.29 03:20:02  38.0447   37.4812        9.1      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.03.29 03:17:59  37.4908   37.2855       11.3      -.-  1.5  -.-   PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.03.29 02:59:01  40.7698   42.4027        7.2      -.-  1.9  -.-   ATYOLU-SENKAYA (ERZURUM)                          İlksel

2024.03.29 02:51:23  38.1413   36.6277       12.6      -.-  1.3  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.03.29 02:14:02  38.0632   37.2535        2.1      -.-  1.7  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel

2024.03.29 02:09:09  38.7877   37.4043       19.0      -.-  1.1  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel

2024.03.29 01:35:15  40.8472   41.7565        5.6      -.-  2.7  -.-   DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN)                       İlksel

2024.03.29 00:20:02  37.8755   36.6342       11.4      -.-  1.6  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

AFAD 29 Mart son depremler listesi

Tarih                Saat            Enlem                  Boylam    Derinlik(Km)   Tip   Büyüklük    Yer        

2024-03-29 12:14:24       38.60639              39.15083              6.64       ML         1.0          Merkez (Elazığ)               

2024-03-29 12:03:32       38.1075                38.55306              6.91       ML         2.5          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-29 11:56:08       38.12167              37.83     9.09       ML         1.7          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-29 11:51:54       35.3175                27.50667              7.47       ML         1.7          Akdeniz - [152.87 km] Datça (Muğla)    

2024-03-29 11:49:54       35.26833              27.40167              5.06       ML         2.5          Akdeniz - [158.29 km] Datça (Muğla)    

2024-03-29 11:39:12       38.56583              25.47694              18.4       ML         2.3          Ege Denizi - [74.37 km] Çeşme (İzmir)  

2024-03-29 11:13:18       38.74194              30.78028              6.84       ML         1.7          Çobanlar (Afyonkarahisar)         

2024-03-29 11:07:25       40.025   33.34583              6.64       ML         1.5          Kalecik (Ankara)             

2024-03-29 10:30:59       40.12278              39.88361              7.46       ML         1.7          Demirözü (Bayburt)      

2024-03-29 10:12:48       38.17889              36.67111              14.1       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-03-29 10:09:46       38.22083              37.94028              10.3       ML         1.5          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-29 09:55:53       40.87     41.76333              6.64       ML         2.6          Yusufeli (Artvin)             

2024-03-29 09:50:36       39.05889              27.57083              7.25       ML         2.1          Soma (Manisa)

2024-03-29 09:40:21       41.62861              24.48056              7.0          ML         3.1          Smolyan (Bulgaristan) - [155.55 km] Merkez (Edirne)              

2024-03-29 09:38:01       41.97944              23.6325                35.4       MW       3.9          Yakoruda, Yukarı Cuma (Bulgaristan)    

2024-03-29 09:10:20       41.73528              24.50556              7.0          ML         2.3          Devin, Smolyan (Bulgaristan) - [152.67 km] Merkez (Edirne)             

2024-03-29 08:55:28       38.25972              38.78694              7.14       ML         1.2          Pütürge (Malatya)         

2024-03-29 08:48:43       37.77861              36.60278              7.0          ML         1.6          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-29 08:45:51       38.19667              38.6325                9.7          ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-29 08:03:59       40.38667              33.73056              7.02       ML         1.7          Merkez (Çankırı)            

2024-03-29 07:32:45       37.47722              36.78944              7.0          ML         2.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-29 07:17:56       37.0275                29.01528              6.99       ML         1.7          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-29 06:51:06       37.79833              36.16     6.9          ML         1.3          Saimbeyli (Adana)         

2024-03-29 05:48:57       37.03333              29.00694              6.98       ML         1.9          Köyceğiz (Muğla)           

2024-03-29 05:16:22       38.39333              37.56833              7.01       ML         1.6          Darende (Malatya)        

2024-03-29 05:15:42       38.6525                25.58806              6.79       ML         2.1          Ege Denizi - [69.08 km] Çeşme (İzmir)  

2024-03-29 04:33:58       40.19583              31.24639              7.11       ML         2.9          Nallıhan (Ankara)           

2024-03-29 03:20:02       38.07611              37.45389              9.12       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-29 03:18:00       37.61472              37.30556              9.36       ML         1.5          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-29 03:00:09       38.25417              38.64056              10.7       ML         1.1          Pütürge (Malatya)         

2024-03-29 02:52:41       38.24306              38.64028              10.51     ML         1.3          Pütürge (Malatya)         

2024-03-29 02:14:02       38.08417              37.24556              7.0          ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-29 02:09:10       38.79306              37.38139              8.58       ML         1.2          Gürün (Sivas)   

2024-03-29 01:35:15       40.83833              41.76306              8.33       ML         2.7          Yusufeli (Artvin)             

2024-03-29 00:20:01       37.9325                36.64917              7.15       ML         1.7          Onikişubat (Kahramanmaraş)