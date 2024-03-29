En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 29 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 29 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.29 12:03:31 38.1847 38.5413 10.1 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2024.03.29 11:56:07 38.1525 37.7520 9.3 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.29 11:51:53 35.2807 27.7412 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.29 11:49:57 35.5730 27.6815 13.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.29 11:39:12 38.6983 25.5605 14.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.03.29 11:16:14 38.4922 37.2730 4.3 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.29 11:13:16 38.7378 30.8337 16.6 -.- 1.9 -.- KOCAOZ-COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.03.29 11:07:24 39.9853 33.2847 15.9 -.- 1.9 -.- ELMADAG (ANKARA) İlksel

2024.03.29 10:30:56 40.0340 39.7793 9.0 -.- 2.3 -.- DIKMETAS-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2024.03.29 10:12:47 38.2775 35.9987 28.3 -.- 1.5 -.- TAHTAKEMER-TOMARZA (KAYSERI) İlksel

2024.03.29 10:09:45 38.2900 37.9547 9.9 -.- 1.3 -.- IKINCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.03.29 09:55:52 40.8563 41.7867 8.8 -.- 2.6 -.- DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel

2024.03.29 09:50:35 39.0648 27.4278 10.4 -.- 2.2 -.- BAGALAN-KINIK (IZMIR) İlksel

2024.03.29 09:40:19 41.7357 24.3043 5.2 -.- 3.1 -.- BULGARISTAN İlksel

2024.03.29 09:38:04 41.7030 24.3355 5.4 -.- 3.9 4.0 BULGARISTAN İlksel

2024.03.29 09:22:21 36.7358 36.0543 11.0 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2024.03.29 09:10:18 41.8652 24.0933 21.0 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN İlksel

2024.03.29 09:09:51 41.7902 24.2298 5.7 -.- 2.4 -.- BULGARISTAN İlksel

2024.03.29 08:56:05 41.7333 24.3188 22.5 -.- 2.1 -.- BULGARISTAN İlksel

2024.03.29 08:48:43 37.7115 36.4990 8.6 -.- 1.5 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 08:33:12 40.4140 28.8932 5.3 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2024.03.29 08:07:34 37.9825 36.5757 14.8 -.- 1.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 08:03:59 40.3548 33.7153 6.6 -.- 2.0 -.- YESILLI-SULAKYURT (KIRIKKALE) İlksel

2024.03.29 07:57:42 34.9043 26.6335 28.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.29 07:32:45 37.4710 36.7957 2.0 -.- 1.9 -.- HOPURLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 07:17:55 37.0410 29.0092 5.0 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.29 06:51:52 38.2778 37.4717 8.5 -.- 1.4 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 05:48:57 37.0528 29.0125 5.1 -.- 2.1 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.03.29 05:42:59 34.5908 24.3045 18.4 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.29 05:16:22 38.4365 37.6260 6.3 -.- 1.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.29 05:15:40 38.6755 25.4515 10.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.03.29 05:07:03 38.5917 37.3945 16.9 -.- 0.9 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.29 05:05:43 35.4713 27.5047 7.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.29 04:53:50 38.4015 37.5415 6.1 -.- 0.9 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.29 04:33:57 40.2043 31.2662 5.0 -.- 3.1 3.1 ASAGIBAGLICA-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2024.03.29 03:20:02 38.0447 37.4812 9.1 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 03:17:59 37.4908 37.2855 11.3 -.- 1.5 -.- PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 02:59:01 40.7698 42.4027 7.2 -.- 1.9 -.- ATYOLU-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2024.03.29 02:51:23 38.1413 36.6277 12.6 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 02:14:02 38.0632 37.2535 2.1 -.- 1.7 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.29 02:09:09 38.7877 37.4043 19.0 -.- 1.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.29 01:35:15 40.8472 41.7565 5.6 -.- 2.7 -.- DEMIRKENT-YUSUFELI (ARTVIN) İlksel

2024.03.29 00:20:02 37.8755 36.6342 11.4 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 29 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-29 12:14:24 38.60639 39.15083 6.64 ML 1.0 Merkez (Elazığ)

2024-03-29 12:03:32 38.1075 38.55306 6.91 ML 2.5 Sincik (Adıyaman)

2024-03-29 11:56:08 38.12167 37.83 9.09 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-29 11:51:54 35.3175 27.50667 7.47 ML 1.7 Akdeniz - [152.87 km] Datça (Muğla)

2024-03-29 11:49:54 35.26833 27.40167 5.06 ML 2.5 Akdeniz - [158.29 km] Datça (Muğla)

2024-03-29 11:39:12 38.56583 25.47694 18.4 ML 2.3 Ege Denizi - [74.37 km] Çeşme (İzmir)

2024-03-29 11:13:18 38.74194 30.78028 6.84 ML 1.7 Çobanlar (Afyonkarahisar)

2024-03-29 11:07:25 40.025 33.34583 6.64 ML 1.5 Kalecik (Ankara)

2024-03-29 10:30:59 40.12278 39.88361 7.46 ML 1.7 Demirözü (Bayburt)

2024-03-29 10:12:48 38.17889 36.67111 14.1 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-03-29 10:09:46 38.22083 37.94028 10.3 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-29 09:55:53 40.87 41.76333 6.64 ML 2.6 Yusufeli (Artvin)

2024-03-29 09:50:36 39.05889 27.57083 7.25 ML 2.1 Soma (Manisa)

2024-03-29 09:40:21 41.62861 24.48056 7.0 ML 3.1 Smolyan (Bulgaristan) - [155.55 km] Merkez (Edirne)

2024-03-29 09:38:01 41.97944 23.6325 35.4 MW 3.9 Yakoruda, Yukarı Cuma (Bulgaristan)

2024-03-29 09:10:20 41.73528 24.50556 7.0 ML 2.3 Devin, Smolyan (Bulgaristan) - [152.67 km] Merkez (Edirne)

2024-03-29 08:55:28 38.25972 38.78694 7.14 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2024-03-29 08:48:43 37.77861 36.60278 7.0 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-29 08:45:51 38.19667 38.6325 9.7 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-29 08:03:59 40.38667 33.73056 7.02 ML 1.7 Merkez (Çankırı)

2024-03-29 07:32:45 37.47722 36.78944 7.0 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-29 07:17:56 37.0275 29.01528 6.99 ML 1.7 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-29 06:51:06 37.79833 36.16 6.9 ML 1.3 Saimbeyli (Adana)

2024-03-29 05:48:57 37.03333 29.00694 6.98 ML 1.9 Köyceğiz (Muğla)

2024-03-29 05:16:22 38.39333 37.56833 7.01 ML 1.6 Darende (Malatya)

2024-03-29 05:15:42 38.6525 25.58806 6.79 ML 2.1 Ege Denizi - [69.08 km] Çeşme (İzmir)

2024-03-29 04:33:58 40.19583 31.24639 7.11 ML 2.9 Nallıhan (Ankara)

2024-03-29 03:20:02 38.07611 37.45389 9.12 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-29 03:18:00 37.61472 37.30556 9.36 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-29 03:00:09 38.25417 38.64056 10.7 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2024-03-29 02:52:41 38.24306 38.64028 10.51 ML 1.3 Pütürge (Malatya)

2024-03-29 02:14:02 38.08417 37.24556 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-29 02:09:10 38.79306 37.38139 8.58 ML 1.2 Gürün (Sivas)

2024-03-29 01:35:15 40.83833 41.76306 8.33 ML 2.7 Yusufeli (Artvin)

2024-03-29 00:20:01 37.9325 36.64917 7.15 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)