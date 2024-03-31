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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 31 Mart 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 31 Mart 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 31 Mart tarihli son depremler listesi...

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 31 Mart 2024 son dakika depremler
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Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Mart son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.03.31 11:40:58  41.1675   24.5515        5.2      -.-  3.0  2.8   YUNANISTAN                                        İlksel

2024.03.31 10:42:55  39.5162   28.8983        8.8      -.-  2.5  -.-   YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)                    İlksel

2024.03.31 10:36:03  35.7518   25.4593        9.2      -.-  3.3  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.31 10:26:26  38.7838   37.4607        4.1      -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.31 10:25:05  38.1113   38.4897        5.0      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel

2024.03.31 10:19:30  35.3667   27.5882        5.4      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.31 09:54:29  38.4065   37.4815        5.6      -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.03.31 09:42:20  38.0802   37.4267        7.1      -.-  2.1  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.31 09:14:16  38.6075   37.3048        6.3      -.-  1.6  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.03.31 09:10:04  36.1233   27.7120       20.7      -.-  1.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.31 09:01:15  38.8360   39.9850        9.3      -.-  1.8  -.-   BASYURT-KARAKOCAN (ELAZIG)                        İlksel

2024.03.31 08:56:26  38.2857   37.1305        5.0      -.-  1.6  -.-   BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.31 08:48:11  38.6905   28.2027        5.0      -.-  1.1  -.-   POYRAZ-SALIHLI (MANISA)                           İlksel

2024.03.31 08:33:20  38.1715   37.8580        3.8      -.-  2.1  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel

2024.03.31 08:06:30  37.0708   27.9392        5.3      -.-  1.4  -.-   HUSAMLAR-MILAS (MUGLA)                            İlksel

2024.03.31 07:59:49  38.0838   38.1253        5.4      -.-  1.3  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel

2024.03.31 07:42:32  36.3178   36.4328        5.0      -.-  1.2  -.-   SULUKOY-REYHANLI (HATAY)                          İlksel

2024.03.31 07:31:47  38.7832   25.3717        7.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.03.31 07:26:19  38.1750   37.8830       17.7      -.-  1.5  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel

2024.03.31 07:07:44  36.9838   27.9658       11.1      -.-  1.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.31 07:03:56  36.6052   36.4692        5.6      -.-  2.0  -.-   KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel

2024.03.31 06:42:05  36.9218   27.8287        2.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.03.31 06:37:35  37.7438   36.6770       11.2      -.-  1.1  -.-   SUCATI-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.03.31 06:21:15  37.1153   35.4292        4.8      -.-  1.4  -.-   AKKUYU-SARICAM (ADANA)                            İlksel

2024.03.31 06:13:22  38.6047   37.4565        2.5      -.-  1.4  -.-   CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)                       İlksel

2024.03.31 05:57:57  38.4373   37.3918        5.0      -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.03.31 05:42:57  40.4165   28.8293       10.1      -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.03.31 05:40:31  38.8193   37.4987        4.9      -.-  1.3  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.31 05:38:27  35.8067   25.4328        5.0      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.31 05:33:05  38.8130   37.4763        5.0      -.-  2.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.31 05:17:57  38.1315   37.6267        9.4      -.-  1.4  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel

2024.03.31 05:14:14  39.3660   39.0340        5.2      -.-  2.1  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.03.31 05:11:45  36.1202   36.0718        5.0      -.-  1.7  -.-   OZBEK-SAMANDAG (HATAY)                            İlksel

2024.03.31 05:09:51  38.8195   37.4662        5.2      -.-  1.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.31 04:50:52  39.3603   39.0483        5.1      -.-  2.6  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.03.31 04:44:33  38.5425   40.3360        5.5      -.-  1.8  -.-   SARIBUDAK-GENC (BINGOL)                           İlksel

2024.03.31 04:35:24  37.4923   37.0520        4.3      -.-  1.9  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel

2024.03.31 04:28:15  35.2893   27.9368       18.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.31 04:23:49  39.4805   27.9307        8.6      -.-  1.2  -.-   SELIMIYE-(BALIKESIR)                              İlksel

2024.03.31 04:20:32  38.8152   37.4848        7.4      -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.03.31 04:20:18  36.0787   36.0290        6.7      -.-  1.4  -.-   YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel

2024.03.31 04:14:07  38.5508   39.4402       14.2      -.-  1.6  -.-   GOLARDI-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.03.31 03:58:07  37.4867   37.0245        5.5      -.-  1.8  -.-   GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel

2024.03.31 03:30:29  40.2850   27.4508       11.5      -.-  1.8  -.-   GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.03.31 03:29:53  38.0010   37.6957       28.3      -.-  1.0  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel

2024.03.31 03:05:36  37.7375   36.5888        7.5      -.-  1.2  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.03.31 02:59:55  38.0625   39.2628        6.9      -.-  2.4  -.-   CEYLAN-CERMIK (DIYARBAKIR)                        İlksel

2024.03.31 02:54:03  39.6052   28.1725        8.7      -.-  1.5  -.-   DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR)                       İlksel

2024.03.31 02:43:52  34.4817   24.7588        5.0      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.03.31 02:34:13  35.7480   25.4618       10.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.03.31 02:33:12  37.8937   36.7573        9.0      -.-  1.2  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.03.31 02:29:09  36.2347   28.6447       29.6      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.31 02:25:40  39.2157   40.2442        7.9      -.-  2.1  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.03.31 02:22:15  35.9977   27.1993       12.9      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.31 02:17:39  37.2978   37.1853        6.1      -.-  1.4  -.-   KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel

2024.03.31 02:09:24  37.3428   37.1345        3.1      -.-  2.3  -.-   EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.03.31 01:55:02  38.3702   37.3808        8.8      -.-  1.2  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.31 01:52:30  40.7087   31.5540        8.7      -.-  1.7  -.-   KARAKOY-(BOLU)                                    İlksel

2024.03.31 01:38:55  37.6537   33.9073        8.8      -.-  1.2  -.-   KUZUKUYU-EREGLI (KONYA)                           İlksel

2024.03.31 01:32:22  38.0165   36.9892        6.4      -.-  1.3  -.-   KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.03.31 01:06:56  39.0840   40.7080        9.3      -.-  2.6  -.-   ALATEPE-(BINGOL)                                  İlksel

2024.03.31 00:32:16  35.7867   27.1950        7.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.03.31 00:15:05  38.0760   36.6662        1.9      -.-  1.2  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

AFAD 31 Mart son depremler listesi

Tarih            Saat             Enlem                 Boylam   Derinlik(Km)   Tip   Büyüklük        Yer      

2024-03-31 10:42:56       39.51778              28.92778              5.9          ML         2.1          Dursunbey (Balıkesir)   

2024-03-31 10:36:05       35.51417              25.95389              10.37     ML         2.8          Ege Denizi          

2024-03-31 10:26:24       38.82083              37.43361              13.44     ML         2.1          Gürün (Sivas)   

2024-03-31 10:19:28       35.31417              27.45028              14.19     ML         2.8          Akdeniz - [153.15 km] Datça (Muğla)    

2024-03-31 09:54:29       38.38417              37.5075                7.08       ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-03-31 09:42:20       38.02111              37.42333              7.03       ML         2.0          Nurhak (Kahramanmaraş)         

2024-03-31 09:14:16       38.44222              37.30361              10.05     ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-31 09:09:52       35.41917              27.5625                6.65       ML         1.4          Akdeniz - [141.88 km] Datça (Muğla)    

2024-03-31 09:01:18       38.51028              39.40083              5.3          ML         1.5          Merkez (Elazığ)               

2024-03-31 08:56:25       38.14472              37.19056              9.13       ML         1.8          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-31 08:48:09       38.80417              28.10472              6.2          ML         1.0          Gördes (Manisa)            

2024-03-31 08:33:21       38.13639              37.82361              7.0          ML         2.0          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-31 08:06:30       37.06083              27.97944              7.0          ML         1.4          Milas (Muğla)   

2024-03-31 07:59:50       38.15167              38.16833              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-31 07:42:34       36.28556              36.42222              5.51       ML         1.4          Reyhanlı (Hatay)             

2024-03-31 07:31:50       38.81028              25.5225                5.05       ML         1.9          Ege Denizi - [78.50 km] Karaburun (İzmir)               

2024-03-31 07:26:20       38.14333              37.88972              7.0          ML         1.4          Doğanşehir (Malatya)  

2024-03-31 07:03:56       36.58806              36.52611              7.0          ML         2.1          Kırıkhan (Hatay)              

2024-03-31 06:37:34       37.70472              36.51972              7.04       ML         1.2          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-03-31 06:28:51       38.10528              38.47639              7.0          ML         0.9          Sincik (Adıyaman)          

2024-03-31 06:13:22       38.57639              37.48833              7.0          ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-03-31 05:57:57       38.38944              37.57806              7.01       ML         1.6          Darende (Malatya)        

2024-03-31 05:42:57       40.42944              28.83417              7.0          ML         1.6          Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.03 km] Mudanya (Bursa)           

2024-03-31 05:38:27       35.36056              25.97     9.05       ML         1.8          Ege Denizi          

2024-03-31 05:33:05       38.82639              37.45583              7.02       ML         2.9          Gürün (Sivas)   

2024-03-31 05:32:39       39.32667              39.06083              7.0          ML         1.5          Ovacık (Tunceli)              

2024-03-31 05:17:56       38.10139              37.55611              7.04       ML         1.5          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-31 05:14:14       39.32528              39.07111              6.8          ML         1.8          Ovacık (Tunceli)              

2024-03-31 05:11:45       36.07528              36.04417              6.28       ML         2.0          Defne (Hatay)  

2024-03-31 05:09:50       38.95528              37.55306              6.75       ML         1.8          Kuluncak (Malatya)       

2024-03-31 04:50:52       39.34     39.04667              7.0          ML         2.6          Ovacık (Tunceli)              

2024-03-31 04:44:34       38.57306              40.37306              7.53       ML         1.7          Genç (Bingöl)   

2024-03-31 04:35:24       37.53333              37.06083              7.31       ML         2.0          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-31 04:23:49       39.49389              27.93417              6.98       ML         1.3          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-03-31 04:20:32       38.83667              37.47389              7.2          ML         1.9          Gürün (Sivas)   

2024-03-31 04:14:08       38.56222              39.27167              10.75     ML         1.4          Merkez (Elazığ)               

2024-03-31 04:02:20       38.45611              39.30417              7.08       ML         1.1          Hazar Gölü - [00.77 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-03-31 03:58:08       37.50667              37.03639              7.0          ML         1.7          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-31 03:55:43       38.25083              38.28917              5.08       ML         0.8          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-31 03:30:29       40.27194              27.4575                7.03       ML         1.7          Biga (Çanakkale)             

2024-03-31 03:29:56       38.24361              38.11556              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-03-31 03:22:39       38.22333              37.67639              7.0          ML         1.1          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-03-31 03:05:37       37.71528              36.55667              6.73       ML         1.3          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-31 02:59:56       38.13333              39.175   7.31       ML         2.3          Gerger (Adıyaman)       

2024-03-31 02:59:55       38.07583              39.22778              7.0          ML         2.2          Atatürk Barajı - [02.56 km] Çermik (Diyarbakır)               

2024-03-31 02:33:15       37.81611              36.54056              8.14       ML         1.2          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-03-31 02:31:28       39.38944              38.20444              6.47       ML         1.1          Divriği (Sivas)    

2024-03-31 02:29:08       36.09972              28.60528              13.81     ML         1.3          Akdeniz - [62.50 km] Fethiye (Muğla)   

2024-03-31 02:25:43       39.25361              40.17333              9.68       ML         1.6          Yayladere (Bingöl)         

2024-03-31 02:22:17       36.02556              27.40528              11.73     ML         1.9          Ege Denizi - [74.31 km] Datça (Muğla)  

2024-03-31 02:17:41       37.30167              37.06667              7.0          ML         1.5          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-03-31 02:09:25       37.37528              37.10111              7.0          ML         2.7          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-03-31 01:55:02       38.44111              37.43472              8.29       ML         1.2          Darende (Malatya)        

2024-03-31 01:52:31       40.69056              31.54278              8.57       ML         1.3          Merkez (Bolu) 

2024-03-31 01:50:44       38.46     39.35972              7.0          ML         1.0          Hazar Gölü - [03.10 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-03-31 01:42:03       38.21111              38.70944              6.94       ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-03-31 01:06:56       39.05167              40.78361              7.0          ML         2.3          Merkez (Bingöl)              

2024-03-31 00:45:46       38.48222              39.36083              7.0          ML         1.0          Hazar Gölü - [04.04 km] Sivrice (Elazığ) 

2024-03-31 00:09:25       37.51944              44.67306              7.0          ML         1.7          Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [11.58 km] Yüksekova (Hakkari)            

2024-03-31 00:05:46       38.4875                39.36889              5.28       ML         0.9          Hazar Gölü - [04.79 km] Merkez (Elazığ)               

2024-03-31 00:02:46       39.20917              40.18694              7.0          ML         1.8          Yayladere (Bingöl)