En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 31 Mart 2024 son dakika depremler

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 31 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2024.03.31 11:40:58 41.1675 24.5515 5.2 -.- 3.0 2.8 YUNANISTAN İlksel

2024.03.31 10:42:55 39.5162 28.8983 8.8 -.- 2.5 -.- YUNUSLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2024.03.31 10:36:03 35.7518 25.4593 9.2 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.31 10:26:26 38.7838 37.4607 4.1 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.31 10:25:05 38.1113 38.4897 5.0 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2024.03.31 10:19:30 35.3667 27.5882 5.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.31 09:54:29 38.4065 37.4815 5.6 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.31 09:42:20 38.0802 37.4267 7.1 -.- 2.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 09:14:16 38.6075 37.3048 6.3 -.- 1.6 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.31 09:10:04 36.1233 27.7120 20.7 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.31 09:01:15 38.8360 39.9850 9.3 -.- 1.8 -.- BASYURT-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2024.03.31 08:56:26 38.2857 37.1305 5.0 -.- 1.6 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 08:48:11 38.6905 28.2027 5.0 -.- 1.1 -.- POYRAZ-SALIHLI (MANISA) İlksel

2024.03.31 08:33:20 38.1715 37.8580 3.8 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.31 08:06:30 37.0708 27.9392 5.3 -.- 1.4 -.- HUSAMLAR-MILAS (MUGLA) İlksel

2024.03.31 07:59:49 38.0838 38.1253 5.4 -.- 1.3 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.03.31 07:42:32 36.3178 36.4328 5.0 -.- 1.2 -.- SULUKOY-REYHANLI (HATAY) İlksel

2024.03.31 07:31:47 38.7832 25.3717 7.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.03.31 07:26:19 38.1750 37.8830 17.7 -.- 1.5 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.31 07:07:44 36.9838 27.9658 11.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.31 07:03:56 36.6052 36.4692 5.6 -.- 2.0 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.03.31 06:42:05 36.9218 27.8287 2.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.31 06:37:35 37.7438 36.6770 11.2 -.- 1.1 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 06:21:15 37.1153 35.4292 4.8 -.- 1.4 -.- AKKUYU-SARICAM (ADANA) İlksel

2024.03.31 06:13:22 38.6047 37.4565 2.5 -.- 1.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.31 05:57:57 38.4373 37.3918 5.0 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.03.31 05:42:57 40.4165 28.8293 10.1 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2024.03.31 05:40:31 38.8193 37.4987 4.9 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.31 05:38:27 35.8067 25.4328 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.31 05:33:05 38.8130 37.4763 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.31 05:17:57 38.1315 37.6267 9.4 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 05:14:14 39.3660 39.0340 5.2 -.- 2.1 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2024.03.31 05:11:45 36.1202 36.0718 5.0 -.- 1.7 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.03.31 05:09:51 38.8195 37.4662 5.2 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.31 04:50:52 39.3603 39.0483 5.1 -.- 2.6 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2024.03.31 04:44:33 38.5425 40.3360 5.5 -.- 1.8 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL) İlksel

2024.03.31 04:35:24 37.4923 37.0520 4.3 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 04:28:15 35.2893 27.9368 18.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.31 04:23:49 39.4805 27.9307 8.6 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel

2024.03.31 04:20:32 38.8152 37.4848 7.4 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.03.31 04:20:18 36.0787 36.0290 6.7 -.- 1.4 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2024.03.31 04:14:07 38.5508 39.4402 14.2 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2024.03.31 03:58:07 37.4867 37.0245 5.5 -.- 1.8 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 03:30:29 40.2850 27.4508 11.5 -.- 1.8 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2024.03.31 03:29:53 38.0010 37.6957 28.3 -.- 1.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.03.31 03:05:36 37.7375 36.5888 7.5 -.- 1.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 02:59:55 38.0625 39.2628 6.9 -.- 2.4 -.- CEYLAN-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel

2024.03.31 02:54:03 39.6052 28.1725 8.7 -.- 1.5 -.- DEDEKASI-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel

2024.03.31 02:43:52 34.4817 24.7588 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.31 02:34:13 35.7480 25.4618 10.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.03.31 02:33:12 37.8937 36.7573 9.0 -.- 1.2 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 02:29:09 36.2347 28.6447 29.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.31 02:25:40 39.2157 40.2442 7.9 -.- 2.1 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel

2024.03.31 02:22:15 35.9977 27.1993 12.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.31 02:17:39 37.2978 37.1853 6.1 -.- 1.4 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 02:09:24 37.3428 37.1345 3.1 -.- 2.3 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 01:55:02 38.3702 37.3808 8.8 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 01:52:30 40.7087 31.5540 8.7 -.- 1.7 -.- KARAKOY-(BOLU) İlksel

2024.03.31 01:38:55 37.6537 33.9073 8.8 -.- 1.2 -.- KUZUKUYU-EREGLI (KONYA) İlksel

2024.03.31 01:32:22 38.0165 36.9892 6.4 -.- 1.3 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.31 01:06:56 39.0840 40.7080 9.3 -.- 2.6 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel

2024.03.31 00:32:16 35.7867 27.1950 7.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2024.03.31 00:15:05 38.0760 36.6662 1.9 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD 31 Mart son depremler listesi

Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer

2024-03-31 10:42:56 39.51778 28.92778 5.9 ML 2.1 Dursunbey (Balıkesir)

2024-03-31 10:36:05 35.51417 25.95389 10.37 ML 2.8 Ege Denizi

2024-03-31 10:26:24 38.82083 37.43361 13.44 ML 2.1 Gürün (Sivas)

2024-03-31 10:19:28 35.31417 27.45028 14.19 ML 2.8 Akdeniz - [153.15 km] Datça (Muğla)

2024-03-31 09:54:29 38.38417 37.5075 7.08 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-03-31 09:42:20 38.02111 37.42333 7.03 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-03-31 09:14:16 38.44222 37.30361 10.05 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-31 09:09:52 35.41917 27.5625 6.65 ML 1.4 Akdeniz - [141.88 km] Datça (Muğla)

2024-03-31 09:01:18 38.51028 39.40083 5.3 ML 1.5 Merkez (Elazığ)

2024-03-31 08:56:25 38.14472 37.19056 9.13 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-31 08:48:09 38.80417 28.10472 6.2 ML 1.0 Gördes (Manisa)

2024-03-31 08:33:21 38.13639 37.82361 7.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-31 08:06:30 37.06083 27.97944 7.0 ML 1.4 Milas (Muğla)

2024-03-31 07:59:50 38.15167 38.16833 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-31 07:42:34 36.28556 36.42222 5.51 ML 1.4 Reyhanlı (Hatay)

2024-03-31 07:31:50 38.81028 25.5225 5.05 ML 1.9 Ege Denizi - [78.50 km] Karaburun (İzmir)

2024-03-31 07:26:20 38.14333 37.88972 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2024-03-31 07:03:56 36.58806 36.52611 7.0 ML 2.1 Kırıkhan (Hatay)

2024-03-31 06:37:34 37.70472 36.51972 7.04 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş)

2024-03-31 06:28:51 38.10528 38.47639 7.0 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)

2024-03-31 06:13:22 38.57639 37.48833 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)

2024-03-31 05:57:57 38.38944 37.57806 7.01 ML 1.6 Darende (Malatya)

2024-03-31 05:42:57 40.42944 28.83417 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.03 km] Mudanya (Bursa)

2024-03-31 05:38:27 35.36056 25.97 9.05 ML 1.8 Ege Denizi

2024-03-31 05:33:05 38.82639 37.45583 7.02 ML 2.9 Gürün (Sivas)

2024-03-31 05:32:39 39.32667 39.06083 7.0 ML 1.5 Ovacık (Tunceli)

2024-03-31 05:17:56 38.10139 37.55611 7.04 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-31 05:14:14 39.32528 39.07111 6.8 ML 1.8 Ovacık (Tunceli)

2024-03-31 05:11:45 36.07528 36.04417 6.28 ML 2.0 Defne (Hatay)

2024-03-31 05:09:50 38.95528 37.55306 6.75 ML 1.8 Kuluncak (Malatya)

2024-03-31 04:50:52 39.34 39.04667 7.0 ML 2.6 Ovacık (Tunceli)

2024-03-31 04:44:34 38.57306 40.37306 7.53 ML 1.7 Genç (Bingöl)

2024-03-31 04:35:24 37.53333 37.06083 7.31 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-31 04:23:49 39.49389 27.93417 6.98 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)

2024-03-31 04:20:32 38.83667 37.47389 7.2 ML 1.9 Gürün (Sivas)

2024-03-31 04:14:08 38.56222 39.27167 10.75 ML 1.4 Merkez (Elazığ)

2024-03-31 04:02:20 38.45611 39.30417 7.08 ML 1.1 Hazar Gölü - [00.77 km] Sivrice (Elazığ)

2024-03-31 03:58:08 37.50667 37.03639 7.0 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-31 03:55:43 38.25083 38.28917 5.08 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-31 03:30:29 40.27194 27.4575 7.03 ML 1.7 Biga (Çanakkale)

2024-03-31 03:29:56 38.24361 38.11556 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)

2024-03-31 03:22:39 38.22333 37.67639 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-03-31 03:05:37 37.71528 36.55667 6.73 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-31 02:59:56 38.13333 39.175 7.31 ML 2.3 Gerger (Adıyaman)

2024-03-31 02:59:55 38.07583 39.22778 7.0 ML 2.2 Atatürk Barajı - [02.56 km] Çermik (Diyarbakır)

2024-03-31 02:33:15 37.81611 36.54056 8.14 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)

2024-03-31 02:31:28 39.38944 38.20444 6.47 ML 1.1 Divriği (Sivas)

2024-03-31 02:29:08 36.09972 28.60528 13.81 ML 1.3 Akdeniz - [62.50 km] Fethiye (Muğla)

2024-03-31 02:25:43 39.25361 40.17333 9.68 ML 1.6 Yayladere (Bingöl)

2024-03-31 02:22:17 36.02556 27.40528 11.73 ML 1.9 Ege Denizi - [74.31 km] Datça (Muğla)

2024-03-31 02:17:41 37.30167 37.06667 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-03-31 02:09:25 37.37528 37.10111 7.0 ML 2.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2024-03-31 01:55:02 38.44111 37.43472 8.29 ML 1.2 Darende (Malatya)

2024-03-31 01:52:31 40.69056 31.54278 8.57 ML 1.3 Merkez (Bolu)

2024-03-31 01:50:44 38.46 39.35972 7.0 ML 1.0 Hazar Gölü - [03.10 km] Sivrice (Elazığ)

2024-03-31 01:42:03 38.21111 38.70944 6.94 ML 0.8 Pütürge (Malatya)

2024-03-31 01:06:56 39.05167 40.78361 7.0 ML 2.3 Merkez (Bingöl)

2024-03-31 00:45:46 38.48222 39.36083 7.0 ML 1.0 Hazar Gölü - [04.04 km] Sivrice (Elazığ)

2024-03-31 00:09:25 37.51944 44.67306 7.0 ML 1.7 Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [11.58 km] Yüksekova (Hakkari)

2024-03-31 00:05:46 38.4875 39.36889 5.28 ML 0.9 Hazar Gölü - [04.79 km] Merkez (Elazığ)

2024-03-31 00:02:46 39.20917 40.18694 7.0 ML 1.8 Yayladere (Bingöl)