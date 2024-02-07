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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 7 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Şubat tarihli son depremler listesi....

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En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 son dakika depremler
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Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’in internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 şubat son depremler listesi            

Tarih        Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw       Yer                                                 Çözüm Niteliği

2024.02.07  13:30:14   38.4417   37.5508            6.4       -.- 1.9 -.-      YENICE-DARENDE (MALATYA)       İlksel

2024.02.07   13:19:47   36.0517    28.1465           5.7         -.- 1.9 -.-      AKDENIZ                                             İlksel

2024.02.07   13:15:52    39.9203    28.8875         0.0         -.- 1.7 -.-    GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)    İlksel

2024.02.07 13:04:16  38.0775   37.4270        4.3      -.-  2.3  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.02.07 13:02:39  39.6240   29.4227        0.0      -.-  1.5  -.-   KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel

2024.02.07 12:57:48  35.1927   33.5810       16.8      -.-  0.8  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.02.07 12:53:14  39.3388   29.3415        0.0      -.-  1.4  -.-   GURPINAR-EMET (KUTAHYA)                           İlksel

2024.02.07 12:46:06  38.4670   37.2945        2.4      -.-  1.4  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.02.07 12:42:44  39.2218   29.2772        0.0      -.-  1.6  -.-   YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)                İlksel

2024.02.07 12:01:22  36.2742   33.7332        0.0      -.-  1.1  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel

2024.02.07 11:29:27  36.1787   32.9207       10.8      -.-  1.3  -.-   KOMURLU-BOZYAZI (MERSIN)                          İlksel

2024.02.07 11:29:05  36.1908   32.9368       20.1      -.-  1.3  -.-   KOMURLU-BOZYAZI (MERSIN)                          İlksel

2024.02.07 11:20:24  38.1168   38.6562        5.3      -.-  1.8  -.-   CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel

2024.02.07 11:14:21  37.9882   27.1913        1.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.07 11:13:59  37.9742   27.1158        6.6      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.02.07 10:52:14  38.1097   38.3907        5.3      -.-  1.9  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel

2024.02.07 09:49:00  38.8017   37.5182        7.5      -.-  2.1  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

2024.02.07 09:38:31  40.2898   31.8297       14.3      -.-  1.9  -.-   KOSTKOY-BEYPAZARI (ANKARA)                        İlksel

2024.02.07 09:28:05  37.8677   36.7165       11.3      -.-  1.8  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel

2024.02.07 08:53:40  37.3387   30.6913        5.7      -.-  2.3  -.-   DEMIRLI-BUCAK (BURDUR)                            İlksel

 AFAD 7 Şubat son depremler listesi

Tarih(T)    Enlem         Boylam   Derinlik(Km) Tip  Büyüklük         Yer                                    Saat

2024-02-07   38.42472   37.57833      6.99         ML      2.2        Darende (Malatya)               13:30:15

2024-02-07  36.00278   28.07778    7.3            ML       1.9        Akdeniz - [69.87 km] Marmaris (Muğla)   13:19:47

2024-02-07   39.88444   28.85389   7.02           ML    1.5            Orhaneli (Bursa)                  13:15:53

2024-02-07  38.09833    37.4425        11.43            ML      2.5        Elbistan (Kahramanmaraş)  13:04:17

2024-02-07   39.65472   29.4875         7.0              ML         1.5      Tavşanlı (Kütahya)    13:02:39

2024-02-07 37.36806  29.48611        7.01              ML         1.0     Acıpayam (Denizli)  11:26:41

2024-02-07  38.14      38.64833         8.2                ML         1.9     Pütürge (Malatya)   11:20:24

2024-02-07 37.97167  27.18806       8.45              ML          2.0   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.68 km] Menderes (İzmir) 11:14:21

2024-02-07 37.97583   27.11694     7.66              ML           2.0   Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.53 km] Menderes (İzmir) 11:13:59

2024-02-07 39.88472    28.78444    7.32              ML           1.4    Orhaneli (Bursa)       11:01:15

2024-02-07 38.00056     37.62611   7.07              ML          1.7     Doğanşehir (Malatya)  10:59:13

2024-02-07 38.06639    38.33389    11.45            ML           2.0    Çelikhan (Adıyaman)  10:52:15

2024-02-07 37.39528    43.99361    6.99             ML           2.1     Yüksekova (Hakkari) 10:39:43

 

 