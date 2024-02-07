En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu? 7 Şubat 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 7 Şubat tarihli son depremler listesi....
Deprem nedir?
Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’in internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 7 şubat son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.02.07 13:30:14 38.4417 37.5508 6.4 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.02.07 13:19:47 36.0517 28.1465 5.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.07 13:15:52 39.9203 28.8875 0.0 -.- 1.7 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.02.07 13:04:16 38.0775 37.4270 4.3 -.- 2.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.07 13:02:39 39.6240 29.4227 0.0 -.- 1.5 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.02.07 12:57:48 35.1927 33.5810 16.8 -.- 0.8 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.02.07 12:53:14 39.3388 29.3415 0.0 -.- 1.4 -.- GURPINAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.02.07 12:46:06 38.4670 37.2945 2.4 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.07 12:42:44 39.2218 29.2772 0.0 -.- 1.6 -.- YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.02.07 12:01:22 36.2742 33.7332 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.02.07 11:29:27 36.1787 32.9207 10.8 -.- 1.3 -.- KOMURLU-BOZYAZI (MERSIN) İlksel
2024.02.07 11:29:05 36.1908 32.9368 20.1 -.- 1.3 -.- KOMURLU-BOZYAZI (MERSIN) İlksel
2024.02.07 11:20:24 38.1168 38.6562 5.3 -.- 1.8 -.- CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.02.07 11:14:21 37.9882 27.1913 1.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.07 11:13:59 37.9742 27.1158 6.6 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.07 10:52:14 38.1097 38.3907 5.3 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.02.07 09:49:00 38.8017 37.5182 7.5 -.- 2.1 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.02.07 09:38:31 40.2898 31.8297 14.3 -.- 1.9 -.- KOSTKOY-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.02.07 09:28:05 37.8677 36.7165 11.3 -.- 1.8 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.07 08:53:40 37.3387 30.6913 5.7 -.- 2.3 -.- DEMIRLI-BUCAK (BURDUR) İlksel
AFAD 7 Şubat son depremler listesi
Tarih(T) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Saat
2024-02-07 38.42472 37.57833 6.99 ML 2.2 Darende (Malatya) 13:30:15
2024-02-07 36.00278 28.07778 7.3 ML 1.9 Akdeniz - [69.87 km] Marmaris (Muğla) 13:19:47
2024-02-07 39.88444 28.85389 7.02 ML 1.5 Orhaneli (Bursa) 13:15:53
2024-02-07 38.09833 37.4425 11.43 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 13:04:17
2024-02-07 39.65472 29.4875 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) 13:02:39
2024-02-07 37.36806 29.48611 7.01 ML 1.0 Acıpayam (Denizli) 11:26:41
2024-02-07 38.14 38.64833 8.2 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 11:20:24
2024-02-07 37.97167 27.18806 8.45 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.68 km] Menderes (İzmir) 11:14:21
2024-02-07 37.97583 27.11694 7.66 ML 2.0 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.53 km] Menderes (İzmir) 11:13:59
2024-02-07 39.88472 28.78444 7.32 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) 11:01:15
2024-02-07 38.00056 37.62611 7.07 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 10:59:13
2024-02-07 38.06639 38.33389 11.45 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) 10:52:15
2024-02-07 37.39528 43.99361 6.99 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari) 10:39:43