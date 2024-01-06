TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyonla mücadele tek başına yeterli değil

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, son ekonomik gelişmeleri Gazete Oksijen'e verdiği röportajda değerlendirdi. Turan, makro eknomide son yıllarda yapılan hataların ülkeye ağır bir fatura ödettiğini ifade ederek şunları söyledi:

Merkez Bankası bağımsız olursa sorun çözülür

"Yanlış zamanda faizleri gevşeterek iç talebi daha da güçlendirdik. Aşırı artan iç talep de ister istemez yüksek bir enflasyonla sonuçlandı. Bunun yanında TL’ye çok müdahale ettik ve Merkez Bankası rezervlerini erittik. Günün sonunda hem enflasyon kontrolden çıktı hem ihracatımız zarar gördü hem de TL çok değer kaybetti. İş o noktada kısır döngüye girmiş gibi gözükse de çözümü çok zor değil. Enflasyonla doğru şekilde mücadele eden bağımsız bir Merkez Bankası olursa ve bu alanda kararlı davranırsanız sorun zaten çözülür."

Yapısal reformlar şart

2024 yılında Türkiye ekonomisinden beklentilerini anlatan Turan, "Enflasyon tarafında atmamız gereken adımları atıyoruz. Ekonomiyi bir miktar daha soğutmamız gerek. Döviz rezervi biriktiriyoruz ve bu strateji de devam etmeli. Doğru adımlar atmaya başladıkça ekonomi de buna hızlı reaksiyon veriyor. Kararlı davranırsak bir dönem sonra burada başarı sağlanacağına inanıyorum. Fakat enflasyonla mücadele etmek de yeterli değil. Makroekonomik istikrar, öngörülebilirlik, hukuk devleti ve yapısal reformlar ülkemizin dünyada yazabileceği hikayenin, yatırım çekebilmesinin en önemli unsurları. Hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla etkin işlemesi kritik önemde. Bunun yanında eğitim, işgücü, vergi, enerji gibi alanlarda yapısal reformlar elzem" dedi.