Erdoğan açıkladı: Elektronik sigaralara önlem geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Elektronik sigara normal sigara kadar zararlı"

Erdoğan, elektronik sigaranın da orijinal sigara kadar zararlı olduğunu ifade eden, elektronik sigaraların zararları ve başta ergenler olmak üzere gençler arasındaki yayılımına dikkat çeken bir konuşma gerçekleştiren Dağıstan asıllı Japon genç Adem’in konuşması sonrasında elektronik sigara konusundaki düşüncelerini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında ise, "Elektronik sigarayla da bizim ülkemize değişik kanallarla girmenin mücadelesini çok veriyorlar. Kaçak yollardan da maalesef sızmalar oluyor ama bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyorlar. Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu anda kadar buna müsaade etmedik. Bazı hepinizin de duyduğu bildiği markalar var, müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü, onun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık. Çünkü biz, insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz bunun için de bu gayretin bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz" dedi.

2009 sonrası doğanların sigara alamaması

15 yaşındaki İngiliz genç Edward Smith ise Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ve 2009 yılı sonrasında doğan kişilerin sigara ve elektronik sigaraya yasal olarak ulaşmasının yasaklandığı yasayı anlattı. Smith konuşmasında, tütün temelli hastalıkların bu yasayla azalabileceğini düşündüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ne zaman böyle bir yasal çalışmayı yaptıklarını öğrenebilirsek; gerekirse Birleşik Krallık ile irtibat kurarız" dedi. Müşerref Pervin Tuba Durgut ise konuyla ilgili olarak, "Bu yasayı adapte ederiz İnşallah efendim. 2009’dan sonra doğan çocuklar artık sigarayı ya da herhangi bir tütün ürününü alamayacak, çocukları korumak adına çok güzel bir kanun, biz bu konuyu çalışalım Sayın Cumhurbaşkanım" dedi. Erdoğan ise, "Çalışalım" şeklinde yanıt verdi."

'Sigara içen genç gördüğümde çok üzülüyorum' Erdoğan, "Hep beraber bu gayretin içerisinde olmalıyız, bu oyuna kız erkek gelmemeliyiz. Tabi birçok yerlerde ben gençlerimizin böyle kenara köşeye çekilip oralarda sigara içtiklerini gördüğüm zaman, bir Cumhurbaşkanı olarak gerçekten çok üzülüyorum, onlar için üzülüyorum. Az önce işte kızımızın da söylediği gibi akciğerlerinin nasıl bir duman tütsüsüyle örtüldüğünü görmesi. Bunu bir doktor arkadaşım, beni hastane ziyaretinde bir akciğer operasyonuna soktu ve akciğer ameliyatında bana akciğerin sigara içen bir bayanda nasıl olduğunu gösterdi. O bembeyaz akciğer, o sigara sebebiyle maalesef siyah noktalarla örülmüştü.İşte bunun için de tabi tavsiyemiz sakın sigara içmeyin" diye konuştu.

"Meyveli nargile deyip aldatıyorlar"

Programda konuşan 17 yaşındaki Mısır’lı Maya da nargilenin zararlarına dikkat çekti. Nargile kullanımına yönelik konuşan Erdoğan ise, "Çok çok popüler ve nargile içme olayında, bize de Mısır’dan geçme ve şu anda biz de birçok yerlerde buna yasağı getirdik. Aldatıcı bir hali var. Biliyorsunuz meyveli nargile diyorlar, o şekilde aldatıyorlar. Bunların hepsi maalesef gençlerimizi zehirliyor ve bunlar için de belli yerlerde özellikle kıraathaneler diye ifade ediliyor. Buraların hepsinde nargile içmeyi yaygın hale getiriyorlar fakat mücadelemiz var başarıyoruz. Daha olumlu neticeler alacağımıza da inanıyorum" dedi.

Parklarda sigara izmaritleri gördüğünde çok üzüldüğünü belirten 9 yaşındaki Mila’nın "Sigara fabrikalarını kaldırabilir miyiz?" sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olabilir" yanıtını verdi.