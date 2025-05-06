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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu neden açma germe hareketi yaptığını anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM’de düzenlenen törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu tutuklandı. Savcının, neden açma-germe hareketleri yaptığını sorması üzerine Tengioğlu, “Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam” yanıtını verdi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu neden açma germe hareketi yaptığını anlattı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı.

Saldırgan tutuklandı

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Saldırgan, sevkinin hemen ardından tutuklandı.

Protokol çıkışında Özgür Özel'i beklediği kaydedildi

Saldırganın Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak esnemi hareketleri yaptığı görüldü.

Burada da bekleyişine devam eden saldırganın bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.

"Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam"

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; savcılığın açma germe hareketlerini sorduğu Tengioğlu, olayı planlamadığını belirterek, şunları söyledi:

“Ben 66 yaşındayım. Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Nezarethane görüntülerini de incelerseniz orada da sürekli hareket ettiğim görülecektir. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareket değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibaretlerdir.”

İki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı

Saldırganın 21 yıl önce evlatlarını öldüren 66 yaşında Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığı belirtildi.

Tengioğlu'nun bir çocuğunun ise Tengioğlu'ndan kurtulmak için yurt dışına çıktığı öğrenilmişti.

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