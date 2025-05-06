Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun kızı: Ölmesi için dua ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü.

Gözaltına alınan saldırganın 21 yıl önce evlatlarını öldüren 66 yaşında Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Tengioğlu'nun bir çocuğunun ise Tengioğlu'ndan kurtulmak için yurt dışına çıktığı öğrenilmişti.

Saldırganın kızı CHP Genel Merkezi'ni aradı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun yurt dışındaki kızının CHP Genel Merkezi'ni arayıp yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirttiğini aktardı.

Başarır, "Aradı, çok üzgün olduğunu ve yaşadıklarını anlattı. O çocuğumuz da bu adamın mağduru. İki kardeşinin toprağa verdi, kendisi yurt dışına çıktı. O çocuğun tek şansızlığı öyle bir babası olması" dedi.

"Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok"

Tengioğlu'nun kızı Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

“Selçuk Tengioğlu ismi size ne hissettiriyor?” sorusuna Tengioğlu'nun kızı, “Nefret! Bu ismi duyduğumuz zaman ölmesi için dua ediyoruz. Bir caniye karşı insani bir duygumuz yok açıkçası" yanıtını verdi.

"Can güvenliğimiz yok"

Tengioğlu'nun kızı "Bu olayı duyduğunuzda ne düşündünüz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz kendisini tanımadık. İsim, soy isim çıkınca kendisi olduğunu tahmin ettik. Zaten bütün çevremize onun öldüğünü söylüyorduk. Evlatlarına bunu yapan insanın başkalarına karşı daha acımalı davranacağını düşünmüyoruz. Başkalarına da zarar vermediğine seviniyoruz. Biz oturduğumuz yeri, hangi şehirde yaşadığımızı belirtmiyoruz. Can güvenliğimiz yok."