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Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu’nda kaldığı otel mühürlendi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu’nda kaldığı otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.

Haber Merkezi
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Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu’nda kaldığı otel mühürlendi!
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenin ardından Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırmış ardından da gözaltına alınmıştı.

Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi

Selçuk Tengioğlu'nun polisteki işlemlerine devam edilirken, şüphelinin Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

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