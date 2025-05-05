Özel'e saldıran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Takip edip beklemiş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törenin çıkışında dün yumruklu saldırıya uğradı.

Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü.

Saldırgan protokol çıkışında Özgür Özel'i bekledi

CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun tören öncesinde Özel'i takip ettiği anlar ortaya çıktı. Tören sonrasında da saldırganın protokol çıkışında beklediğini gösteren kayıtlar canlı yayın kameralarına yansıdı.

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığı görüntülerde saldırganın, binaya girmeden önce Özel'in dışarda basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında arkadan geldiği, Özel ve beraberindekilerin sağ tarafında kollarını bağlayarak beklediği görüldü.

Saldırganın Özel salona girdikten sonra dışarda beklediği, bir süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak dikkat çekici hareketler yaptığı görüldü.

Burada da bekleyişine devam eden saldırganın bir süre sonra oturduğu banktan kalkarak kameralara aldırış etmeden protokol kapısının bulunduğu bariyerlere gittiği ve orada bekleyişine devam ettiği tespit edildi. Saldırganın tören sonrasında da protokol çıkışında beklediği görüldü.

İfadesi ortaya çıktı

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre saldırgan, emniyetteki ilk ifadesinde Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğu için törene katıldığını AKM içerisine girmediğini söyledi. Son 2-3 aydır işsiz olduğunu söyledi.

Saldırgan, iki yıldır Beyoğlu'nda bir apartta kalıyordu

2020 yılında İstanbul'a gelen, iki yıldır da Beyoğlu’nda bir apartta kaldığı ortaya çıkan Tengioğlu ifadesinde, "Beyoğlu’nda bir apartta kalıyorum, aylık 4 bin lira kira ödüyorum. Olay günü Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi.

Selçuk Tengioğlu'nun Taksim'de kaldığı pansiyonun sahibi de gözaltına alındı.

Gözaltı süresi uzatıldı

Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Tengioğlu’nun, 2004 yılında 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış Tengioğlu'nu silahla öldürdüğü, 11 yaşındaki küçük kızı G.T.'yi yaraladığı ortaya çıkmıştı.

Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Selçuk Tengioğlu hakkında gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi nedeniyle bir gün uzatıldı. Gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.