"Yardım istedim, vermediler" demişti: Özel'e saldıran Tengioğlu’nun CHP’li belediyeden destek aldığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı.

Özel'in saldırı sonrası başını tuttuğu ve korumalarının araya girdiği görüldü.

"Yemek kartı için CHP'den yardım istedim, vermediler"

Gözaltına alınan 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu, gözaltında polise verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları söyledi:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal yardım araştırmacıları saldırgan ile daha önce görüşmüş

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Tengioğlu, geçen şubat ayında CHP'li Beyoğlu Belediyesi'ne yardım için başvurdu.

Tenioğlu adres olarak Çukur Mahallesi'nde bir evi gösterdi. Tengioğlu'nun da bu evde 4-5 kişiyle birlikte kaldığı ifade edildi. Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal yardım araştırmacıları Tengioğlu ile görüşme yaptı.

Tengioğlu, ekipler ile yaptığı görüşmede maddi gelirini 0 lira olarak beyan etti. Tengioğlu'nun o tarihten bu yana yani 9 aydır CHP'li Beyoğlu Belediyesi'nden ayni yardım aldığı ve genel sağlık sigortasından yararlandığı aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre Tengioğlu her ay Kasımpaşa'daki sosyal markete giderek aylık olarak kendisine tanınan 250 puanlık hakkı ile alışveriş yapıyordu.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Tengioğlu'nun A grubu yani ileri derecede ihtiyaç sahibi olduğu ve bundan dolayı kendisine her ay yardım yapılması yönünde karar aldığı ortaya çıktı.

Elbise yardımı da almış

Tengioğlu’na Beyoğlu Belediyesi tarafından dört ayda bir de elbise yardımı yapıldığı, belediyeye ayağında yürümesini zorlaştıran bir engel olduğunu söylediği tespit edildi. Tengioğlu yaşlılık aylığı için başvurduğunu beyan etti.

Beyoğlu Belediyesi'nin tespit raporu

Beyoğlu Belediyesi'nin Tengioğlu'nun yardıma ihtiyacı olduğuna dair hazırladığı rapor şöyle:

"Tespit Bilgisi: 29.07.2024 Tarihli Sosyal inceleme raporuna göre hanede 1 kişi ikamet etmektedir. Başvuru sahibi Selçuk Bey 65 yaşında sağlık sorunlarından dolayı çalışmadığını beyan etti. Boynunda kireçleme ve ayağında yürümesini zorlaştıracak sağlık sorunları olduğunu belirtti.

Yaşlılık aylığı için yeni başvuru yapmış. Ailenin sosyal güvencesi GSS’dir. Hanenin toplam geliri 0 TL’dir. Kirasının 4000 TL olduğunu beyan etmiştir. Kaldığı hane 1 odadır.Başka kurumdan yardım almıyor, borcu yoktur.

İncelemelerimiz neticesinde Selçuk Bey’in yaş almış bir birey ve çalışmıyor olması, kiracı olması sebebiyle A grubu Sosyal Market yardımı uygun görülmüştür."