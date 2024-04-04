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Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ölüm yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Haber Merkezi
AA
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Erdoğan, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.