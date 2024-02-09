Erdoğan, Antalya adaylarını açıkladı: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.

- Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.

- Yeni dönemde, ülkemizin her yerinde afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa edeceğiz.

- CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. Bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.

- Önlerine 3 keçi katsanız, ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilir.

- Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir.

- Çevreye ve tabiata karşı hassas, yeşil kalkınmayı benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerine destek olacağız.

- Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir.

- Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya, Türkiye olarak göndereceğiz.

Adaylar açıklandı

İlçe belediye başkan adayları:

Akseki - İbrahim Özkan

Aksu - Durmuş Kaan Şahin

Alanya - Adem Murat Yücel

Demre - İbrahim Oğuz (İttifak adayı)

Döşemealtı - Bekir Kıvrım

Elmalı - Durmuş Ali Gökçe

Finike - Cenk Şimşek

Gazipaşa - Mustafa Aksoy

Gündoğmuş - Ali Gülen

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş - Mutlu Ulutaş

Kemer - Rahman Şeker

Kepez - Rıza Sümer

Korkuteli - Sadık Önal (İttifak adayı)

Konyaaltı - Durali Kolpak

Kumluca - Hüseyin Orhan Tekin

Manavgat - Süleyman Okudan

Muratpaşa - Özdemir Manavoğlu

Serik - Veli Vural