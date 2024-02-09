Erdoğan, Antalya adaylarını açıkladı: Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tekrar buluşturacağız
AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.
- Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.
- Yeni dönemde, ülkemizin her yerinde afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa edeceğiz.
- CHP alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. Bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz.
- Önlerine 3 keçi katsanız, ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilir.
- Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım, aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir.
- Çevreye ve tabiata karşı hassas, yeşil kalkınmayı benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerine destek olacağız.
- Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir.
- Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya, Türkiye olarak göndereceğiz.
Adaylar açıklandı
İlçe belediye başkan adayları:
Akseki - İbrahim Özkan
Aksu - Durmuş Kaan Şahin
Alanya - Adem Murat Yücel
Demre - İbrahim Oğuz (İttifak adayı)
Döşemealtı - Bekir Kıvrım
Elmalı - Durmuş Ali Gökçe
Finike - Cenk Şimşek
Gazipaşa - Mustafa Aksoy
Gündoğmuş - Ali Gülen
İbradı - Hatice Sekmen
Kaş - Mutlu Ulutaş
Kemer - Rahman Şeker
Kepez - Rıza Sümer
Korkuteli - Sadık Önal (İttifak adayı)
Konyaaltı - Durali Kolpak
Kumluca - Hüseyin Orhan Tekin
Manavgat - Süleyman Okudan
Muratpaşa - Özdemir Manavoğlu
Serik - Veli Vural