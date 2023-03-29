Erdoğan: Asgari ücrete zam temmuzda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Pazartesi günü TOGG'u teslim alacağız." dedi.

Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek, nükleer tesis statüsü kazandıracaklarını belirtti.

Erdoğan, "Aziz milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kendisi, ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye, 20 yıldır aralıksız sürdürdüğü kalkınma ve demokrasi yolculuğunu devam ettirecektir." dedi.

"Aday listelerimizde yeni isimler olacak"

"9 Nisan'da aday listemizi teslim edeceğiz. Üç dönem kuralı nedeniyle aday listelerimizde yeni isimler olacak." diyen Erdoğan, "Seçimleri kazandıktan sonra kabinede yeni isimlere görev vereceğiz." açıklaması yaptı.

"Asgari ücrete zam temmuzda"

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorusunu cevapladı. Erdoğan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacağını söyledi.