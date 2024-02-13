Erdoğan: Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor.

- Çözüme kavuşturulamayan her mesele zamanla büyümüş olarak karşımıza yeniden çıkmaktadır. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve en acı örneği Gazze’ deki kriz.

- Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir.

- Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor.

- 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak.

- İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir.

- 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak.

- Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız.

- Daha fazla kan dökülmeden, gözyaşı akmadan, bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze’deki katliamı durdurmalıyız.

- Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim.

- Vicdan sahibi ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarındaki 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa (UNRWA) sahip çıkmaya davet ediyorum.