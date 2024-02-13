Erdoğan: Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız
Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı." dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Dünya krizlerin tetiklediği alaca karanlık kuşağından geçiyor.
- Çözüme kavuşturulamayan her mesele zamanla büyümüş olarak karşımıza yeniden çıkmaktadır. Halının altına süpürülerek sorunların çözülemeyeceğini bir kez daha görüyoruz. Bunun en son ve en acı örneği Gazze’ deki kriz.
- Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail, on yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir.
- Bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin devletinin kuruluşundan geçiyor.
- 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak.
- İsrail kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığını kabul etmelidir.
- 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak.
- Türkiye olarak Gazze'de barış için garantörlüğe hazırız. Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız.
- Daha fazla kan dökülmeden, gözyaşı akmadan, bölgemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalmadan bir an önce Gazze’deki katliamı durdurmalıyız.
- Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlerini esefle karşıladığımızı belirtmek isterim.
- Vicdan sahibi ülkeleri Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarındaki 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa (UNRWA) sahip çıkmaya davet ediyorum.