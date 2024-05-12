Erdoğan: Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'ın Bağlan vilayetindeki sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Afgan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Güya kendilerini 'özgürlükler ülkesi' olarak pazarlayanların, İsrail'in çıkarları söz konusu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördük." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralıyı ülkemiz hastanelerinde tedavi ettiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vicdan sahibi ülkeler, toplumlar haricinde küresel sistemin efendilerinin İsrail'e baskı uygulamasını beklemek tamamen beyhudedir." ifadesini kullanarak "İsrail'in her vicdanlı sesi antisemitizm sopası ile susturmasına fırsat vermeyeceğiz." diye belirtti.

"Henüz Filistin devletini tanımayan bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz." açıklamasını yapan Erdoğan, "Hamas kalıcı ateşkese giden yolda gerçekten çok kritik bir adım attı. Netahyahu yönetiminin cevabı ise Refah'taki masumlara saldırmak oldu." dedi.