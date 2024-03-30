Erdoğan: İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı etabını 1 yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu hakkında, "Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, akla hayale gelmedik iftiralar attığı (İstanbul) Havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi." dedi.

Erdoğan, "Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Moskova'da düzenlenen terör saldırısı, durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi. Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini, gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler, çok uzak değildir. 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Meydanlarda söz veren ama tutmadığı sözler hatırlatılınca 'unuttum' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız."