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Erdoğan: Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla anılmasına müsaade etmeyeceğiz

Yükseköğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Üniversiteler yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Üniversitelerimizin bir daha asla yasakla, baskıyla, kavgayla veya ideolojik dayatmalarla anılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

 

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