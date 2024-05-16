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Erdoğan ve Kobakhidze'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantıda "FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk" dedi.

Haber Merkezi
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Erdoğan ve Kobakhidze'den ortak basın toplantısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda "FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk" ifadesini kullandı.

 