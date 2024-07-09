Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar: Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki NATO Liderler Zirvesi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

NATO Zirvesi'nden beklentilerinin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten neticelerin elde edilmesi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "İmkan ve kabiliyetler açısından NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

"Zirvede NATO'nun savunma yapılanmasını tahkim etmek amacıyla istişarelerde bulunacağız. NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümü nedeniyle Zirvemiz ayrı bir anlam taşıyor.

Zirveden beklentimiz milli güvenlik hassasiyetleri gözeten ittifakı gözeten neticelerin elde edilmesi. Savunma sanayideki engellerin kaldırılması mühimdir. Görüşmelerde dünyada artan terör tehlikesine dikkat çekeceğiz. NATO'nun gayretlerinin artırılmasının gerektiğinin altını çizeceğiz. Ukrayna'da NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi için ilkeli duruşumuzu sürdürüyoruz. Silahların konuştuğu her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermekte.

Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız

Türkiye NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biri. İmkan ve kabiliyetler açısından NATO'nun bel kemiği ülkelerin başında yer alıyoruz. Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'deki katliamları gündeme taşıyacağız. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını vurgulayacağız. Bu meseleleri ikili görüşmelerde de ele alacağım.

KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz

KKTC, bizim nezdimizde Türk devletlerinin tam üyesi konumunda. Başta Azerbaycan olmak üzere onların yaklaşımı da bizimle aynı konuma geldi. Son Suşa zirvesinde de KKTC orada bulundu. Bundan sonra da bizler KKTC'yi tam üye noktasında nasıl taşırız gayretinde içindeyiz. Hukukumuzun olduğu Türk devletleri ile de bunu geliştiriyoruz.

NATO'daki konumumuzu güçlendirmek ettiriyoruz

Şu an itibarıyla NATO'nun ilk 5 ülkesinden biriyiz. Bunu mali destek noktasında ve NATO'ya güç katma noktasında söylüyorum. Türkiye'nin durumu, 5 ülke derken laf olsun diye demiyoruz. NATO üyesi ülkelerinin bakışı da böyledir.

NATO'daki konumumuzu güçlendirerek devam ettiriyoruz. Yeni genel sekreterin oraya gelişinde Türkiye'nin rolü üst düzeyde oldu. Kendisi ile Amerika'da ayrıca görüşmemiz olacak.

Filistin konusunda istediğimizi alamadık

NATO ile İsrail Filistin konusunda istediğimizi alabilmiş değiliz. Şu anda ABD'deki görüşmelerimizde inşallah bunları tekrar gündeme getirip beklediğimiz neticeyi alırız. Görüşmelerle birlikte kendilerini bu noktada da uyaracağız.

Doha'da ciddi görüşmeler oldu. O gün uçakla dönüş yaparken MOSSAD başkanı da Doha'ya gitmişti. Bazı adımlar atılmıştı. O adımlar noktalanmadı. Sabırla takip ediyoruz."