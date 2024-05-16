Flaş iddia: Erdoğan'dan il başkanlarına 'Çalışmıyorsunuz' çıkışı, bazı iller için yanlış aday sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çorum’a hızlı tren, Eskişehir’in bir ilçesine de tren hattı isteyen il başkanlarına “En büyük hızlı tren yatırımlarını İstanbul, Ankara, Eskişehir’e yaptık. Bu işler sadece yatırım yapmakla olmuyor, çalışmıyorsunuz. Çorum mitingi çok kalabalıktı ama oy kaybı yaşadık, ilçe kaybettik. Yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz” dediği iddia edildi.

"Yozgat ve Şanlıurfa'yı yanlış aday yüzünden kaybettik"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre “Halkı kibirlilerden kurtaracağız” diyen Erdoğan’ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de öne sürüldü. Erdoğan, örnek olarak da “Yozgat ve Şanlıurfa’yı yanlış aday yüzünden kaybettik” değerlendirmesinde bulundu.