Erdoğan'dan 'milli gelir' açıklaması: Dünyada 11. sıradayız
AK Parti'nin Şırnak'taki mitinginde konuşan Erdoğan, "Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik. Satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11’inci sıradayız." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır.
- Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik. Satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11’inci sıradayız.
- Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.
- Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz.
- Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak.
- Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.