  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'dan 'milli gelir' açıklaması: Dünyada 11. sıradayız
Takip Et

Erdoğan'dan 'milli gelir' açıklaması: Dünyada 11. sıradayız

AK Parti'nin Şırnak'taki mitinginde konuşan Erdoğan, "Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik. Satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11’inci sıradayız." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'dan 'milli gelir' açıklaması: Dünyada 11. sıradayız
Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır.

- Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Oyunu tersine çevirdik. Satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11’inci sıradayız.

- Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.

- Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz.

- Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak.

 - Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.

 

Yeniden Refah'tan AK Parti'ye yanıt: 100 ilçe diye bir talebimiz olmadıYeniden Refah'tan AK Parti'ye yanıt: 100 ilçe diye bir talebimiz olmadıGündem
CHP'den özelleştirmeler hakkında araştırma önergesiCHP'den özelleştirmeler hakkında araştırma önergesiGündem
Lütfü Savaş: Rant ve siyasi kazanımları için üstüme geldilerLütfü Savaş: Rant ve siyasi kazanımları için üstüme geldilerGündem

 

 