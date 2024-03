Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Gelen gideni aratıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen Sivas mitinginde konuştu.

Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, “Burada içimizde kalan bir uhdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda bir çok sorununu çözdü eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldi. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara. Savunma sanayisinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdı. 81 vilayetimizin, 921 ilçemizi tüm ücrasına kadar adeta tüm köylerimizin çehresini değiştirdik. Sivasımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı terle buluşturduk. Saymaya kalksak saatlerce sürecek yenilik ve reformu ülkemize kazandırdık. Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını bir türlü yükseltemedik. Bu partilerde zaman içerisinde sloganlar değişti, söylemler değişti, hatta ana muhalefet partisi koltuğunda oturan genel başkanda değişti. Fakat hiçbir değişim CHP’nin siyasi tükenmişliğine çare olamadı. Maalesef bu partide öyle yapısal bir arıza var ki her gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha karşılaştık. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamaz hatta sık sık karşı karşıya gelirdik. Yürüyen merdivene ters binse de, aday olduğu seçimlerde kendine oy veremese de, Çorum’u Konya’yı ayrı birer ülke zannetse de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ki Maraş’ın adını daha önce hiç duymamış olsa da siyasi hayatı boyunca bizi ve milletimizi bir çok kez güldürmüş olsa da yine de bay Kemal’in kendine has bir tarzı, söylemi, siyaset yapma usulü vardı. 3 kez ne yaptı bay bay bay Kemal. CHP’nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu." dedi.

Bedelli askerlik tepkisi

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı orta oyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi, bu konuda pek bir fikir sahibi değildik. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil, inanın bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını, muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Bu acemi genel başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya bir skandala imza atıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için de sürekli insanımızı kışkırtıyor, birbirine düşürmeye çalışıyor. Şimdi de çıkmış, 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz' demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir."