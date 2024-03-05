Özgür Özel'den emekli maaşı hesabı: 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2,5 bile almıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Etimesgut'taki halk buluşmasına katıldı.

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, bazı genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin katıldığı programda konuşan Özel, yerel seçimlerde Ankara'da rekor kıracaklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarından bahsetti.

Yavaş'ın Ankara'da artık ayrımcılık ve partizanlık yapmadığını dile getiren Özel, herkese eşit hizmet götürüldüğünü ifade etti.

Mansur Yavaş'ın pandemi döneminde sosyal belediyecilik anlayışını bütün Türkiye'ye gösterdiğini ancak Belediye Meclisinde çoğunluğa sahip olmamanın elini kolunu bağladığını ifade eden Özel, bu seçimlerde Belediye Meclisinde çoğunluğu almayı hedeflediklerini söyledi.

Rehavete karşı seçmenlere uyarıda bulunan Özel, seçimde Ankara'da çok sayıda belediyeyi kazanacaklarından hiçbir şüphesi olmadığını kaydetti.

Partisinin Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına ilişkin geçtiğimiz günlerde bir konuşma yaptığını aktaran Özel, Beşikçioğlu'nun canlandırdığı karakterlerle bütün Türkiye tarafından sevildiğini dile getirdi.

CHP'nin yönettiği belediyelerin kentin cazibe merkezleri olduğunu aktaran Özel, vatandaşların çoğunluğunun yaşamak ve tatil yapmak için CHP'li belediyelerin yönettiği kentleri tercih ettiğini söyledi.

Alandaki kalabalığın dosta güven verip dost olmayanları ise kaygılandırdığını ifade eden Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik siyaseti ve kendi çıkardığı gerilimler üzerinden kendilerini kavgaya çekmek istediğini kaydetti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona şunu söylüyorum, tamam kavgaya varım ama senin istediğin kavgayı yapmam. Ben seninle emeklilerin hakkı için, çalışanların hakkı için, yoksullar için kavga edeceğim ve onların hakkını senden söke söke alacağım. Bunu göreceksin. Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün aynı hesap olsa en düşük emekli maaşının 25-26 bin lira olması lazım. 3 Kasım 2002'de en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın bile alamıyor.

2018 seçimlerine birkaç ay kala bin lira emeklilere ikramiye koydular. Biz itiraz ettik, bin lira yeterli değil, asgari ücret olsun diye. Beğenmediğimiz bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu o gün. 2018'deki bin lira, 2021'de 2 bin oldu, bu seçimde çok konuşuldu, 5 bin yapacağız dediler, 3 bin yaptılar. Bu 3 bin lira sadece 6 kilo dana kıyma alıyor. Hakkınızı arayacağız. Hep beraber arayacağız."

"Bundan sonrasını o düşünsün"

Özel, açlık sınırının 16 bin lira, yoksulluk sınırının 53 bin lira olduğu bir yerde emeklinin 10 bin lira ile geçinemeyeceğini vurgulayarak, emeklilerden 31 Mart'ta bir cevap vermelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart'ta emeklinin gücünü göreceğini kaydeden Özel, "Şimdi bu emekliler, 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'dan bunun hesabını sormaya var mıyız?" Bundan sonrasını o düşünsün." ifadelerini kullandı.

Özel, 31 Mart'ın sadece bir yerel seçim olmadığını belirterek, "31 Mart ihmal edilenlerin, yok sayılanların, hor görülenlerin, küçük görülenlerin, ezilenlerin, emeklilerin, emekçilerin, yoksulların, işsizlerin, kadınların, gençlerin ve her yaşta umudunu kaybedenlerin 14 ve 28 Mayıs'tan sonra başı öne eğilenlerin, boynu bükülenlerin, bu genel iktidarı yerelden dengeleyecekleri gündür." değerlendirmesini yaptı.

Feda edilecek tek oy bile olmadığını belirterek, partililerden adaylarına sahip çıkmasını isteyen CHP Genel Başkanı Özel, "Bu işi 31 Mart Pazar günü hep beraber bitireceğiz" dedi.