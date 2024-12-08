Erinç Sağkan yeniden Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkanlık seçiminde mevcut başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, TBB Başkanlığına yeniden mevcut başkan Erinç Sağkan seçildi.

Erinç Sağkan kimdir?

24 Nisan 1978 yılında Ankara'da doğdu. Türk avukat ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı. 2000 yılından beri Ankara Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2021 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 9. başkanı olarak seçilmiştir. Lise öğrenimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi'nde tamamladı. 1999'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Ankara Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapmaya başladı.[3] Ceza hukuku alanında çalıştı. Ceza Muhakemesi Kanunu Merkezi'nde zorunlu müdafilik yaptı ve Ankara Barosu'nun Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Kurulu'na üye oldu.

2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği yaptı. 2016 yılında Ankara Barosu Başkan Yardımcısı oldu. 2018'de Ankara Baro Başkanlığına seçildi. 2021 yılında Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alarak 9. Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçildi. 8 Aralık 2021 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.