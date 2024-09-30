Ersin Tatar: Kıbrıs'ın İsrail'in hedefi olma ihtimali gündemde

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları genişleterek Lübnan'a yönelmesinin ardından, sıradaki hedefin neresi olacağı merak konusu oldu. İsrail'in Kıbrıs üzerindeki planları bilinirken, adada yaşanan son askeri hareketlilik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için endişe yaratıyor. Batılı ülkelerin de bu süreçte askeri destek sağlaması dikkat çekerken, Gazze ve Lübnan'daki saldırıların tüm bölgeyi etkileyeceği artık kaçınılmaz görülüyor.

Rumların Kıbrıs’ı kendilerine ait görmesi, İsrail’in Kıbrıs’ı ele geçirme planları KKTC’nin etrafındaki tehlikeyi her geçen gün artıyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İsrailin amacı savaşı bölgeye yayamak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgede giderek artan savaş tehlikesinin Kıbrıs’a doğru yayılma riskine dikkat çekerken ilk olarak Gazze, daha sonra ise Lübnan’a saldıran İsrail’in amacının savaşı bölgeye yaymak olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın “kaçınılmaz” olarak muhtemel hedefler arasında bulunduğunu ifade etti ve “Coğrafi konumuna baktığımızda, Kıbrıs’ın da bir hedef hâline gelme ihtimali de şu anda gündemdedir” ifadelerini kullandı.

"Bölgesel bir savaş hazırlığı yapılıyor"

İngiltere’nin Kıbrıs’a ilave 700 asker göndermesinin “savaş hazırlığı” olduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, “Sadece biz değil Rum halkı da Amerikan ve İngiliz askerî varlığının artmasından rahatsız. Ancak askerî varlık hızla artıyor. Bu da bölgesel bir savaşın hazırlığının yapıldığı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

"Amerika ve İngiltere Kıbrıs’taki askeri varlıklarını artırdı"

Meclis Başkanı Zorlu Töre’de, Kıbrıs için tehlikenin arttığına işaret ederken Kıbrıs’ta Amerikan ve İngiliz askerî varlığının artmasının olumlu bir gelişme olmadığını vurguladı. Töre, Amerika ve İngiltere’nin hem İsrail’i destekleme amacında olduğunu hem de uluslararası anlaşma ve kanunlara göre yasak olmasına rağmen Ada’daki askerî varlığını artırmaya çalıştığını ifade etti.

Bölgesel savaşın yayılma ihtimali üzerine ABD ve İngiltere’nin İsrail’e destek vermek amacıyla Kıbrıs’ı silahlarla donattığının altını çizen Töre, “ABD ve İngiltere Kıbrıs’taki askerî varlıklarını son dönemde hızla artırıyor. ABD ve İngiltere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimî üyeleri olmalarına rağmen Gazze’de akan kanı durdurmak yerine İsrail’e siyasi ve askeri yardımda bulunmaya devam ediyorlar.” açıklamasında bulundu.

"Rumlar açık açık destek veriyor"

ABD ve İngiltere ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de (GKRY) Gazze’ye saldırılarını devam ettiren İsrail’e açıkça destek verdiğini belirten Töre, “GKRY İngiltere, ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin desteğini alarak bölgede gerginlik oluşturma peşinde koşuyor. Rum kesimi de kendisine çeki düzen vermelidir. Gazze’deki katliamlarda batılı ülkelere çanak tutmaktan vazgeçmelidir.” ifadelerini kaydetti.