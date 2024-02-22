Erzincan faciası sonrası o sözleri gündem olmuştu! Prof. Dr. Şengör konuştu: Tekrar ediyorum...

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Celal Şengör, Erzincan İliç’te yaşanan ve 9 işçinin hâlâ toprak altında bulunduğu altın madeni faciasının ardından geçmişte yaptığı bir eleştiri nedeniyle tepkilerin hedefi olmuştu.

Çevreye etkileri nedeniyle verimsiz maden sahalarının açılmasına tepki gösteren çevrecileri eleştiren Prof. Dr. Celal Şengör geçmişte yaptığı açıklamalara gazeteci Fatih Altaylı’nın köşesi aracılığıyla yanıt verdi.

Prof. Dr. Celal Şengör’ün açıklaması şöyle:

* İliç’te meydana gelen müessif maden kazası önemli maddî zararın yanında dokuz vatandaşımızın da hayatına mâl olmuştur. Bunun üzerine bazı kişiler bana hakarete varan mesajlar attılar.

* Ben madenciliği eleştirmek cehalettir dedim. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bu beylerin üzerindeki pek çok mâmul, madenlerden çıkarılan metallerle yapılmıştır. Eskiden, milletin parası yeterken, tüm alyanslar altındandı. Uzaya giden peykler, uçan tayyareler, yüzen gemilerin çoğu madenlerden elde edilen hasatın eseridir. Onun için tekrar edeyim: madenciliği eleştirmek cehalettir.

* Bu demek değildir ki, ahmakça, câhilane, zararlı yöntemlerle yapılan madencilik eleştirilmesin. Deniliyor ki, memleket sömürgeye döndü. Bunda madenciliğin değil, o memleketi yönetenlerin kabahati vardır.

* Atatürk Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü'nü niçin kurmuştu? Kendi madenlerimizi akıllıca kendimiz çıkartalım diye. Sonra politikacılar Enstitüyü Genel Müdürlük yaptılar kendilerine sıkı sıkı bağlamak için. Halbuki Atatürk’ün enstitü planında eğitim ve yüksek öğretim vardı. Ama biz milletçe 73 yıldır Atatürk muhaliflerine oy vermekle meşgulüz.

* Ben bir bilim adamıyım. Madencilik hakkındaki yargılarım sadece Türkiye’ye mahsus değildir, tüm dünyayı ilgilendirir.

* İnsanların aptallık, cehalet ve ahlâksızlıklarını madenciliğe yüklemeyelim. Madenciliği gazetelerden değil, bilimsel eserlerden öğrenelim.

* Sömürge olmak istemiyorsak aklımızı başımıza alalım, adam gibi bir eğitim sistemi geliştirelim, dünya bilimine entegre olalım. Unutmayalım, başımıza gelenler kendi eserlerimizdir! Meşhur sözdür: “Yemeyenin malını yerler”.