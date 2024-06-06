Erzincan İliç'te 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan İliç'te dokuz kayıp işçiden birinin cansız bedeni geçtiğimiz günlerde bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, bugün de üç işçinin cesedi toprak altından çıkarıldı. Arama kurtarma ekipleri, kayıp işçilerden üçünün cansız bedenine gece saatlerinde ve sabaha karşı gerçekleştirilen tarama çalışmalarında ulaştı.

Ne olmuştu?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, feci olayda 9 kişi toprak altında kalmıştı.

Olaya ilişkin açılan soruşturma kapsamında şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü yabancı uyruklu S.S. tutuklanmıştı.

Daha önce de altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 13’e yükseldi.