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Erzincan ve Yozgat'ta yolcu otobüsleri devrildi: 3 ölü, 46 yaralı

Erzincan ve Yozgat'ta bu sabah meydana gelen iki ayrı otobüs kazasında 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ mevkisinde kar, tipi ve buzlanma etkisiyle Fatih Ö. idaresindeki 61 S 1236 plakalı Turay firmasına ait otobüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Refahiye ve Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı.

İkinci feci kaza haberi ise Yozgat'tan geldi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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