Eski bakanlardan Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti (Yılmaz Karakoyunlu kimdir)

Devlet eski bakanlarından Yılmaz Karakoyunlu 88 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca'nın mesajı şöyle:

* Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Yılmaz Karakoyunlu kimdir?

Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini 1955 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1959 yılında bitiren Yılmaz Karakoyunlu, Georgia Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı. Michigan Üniversitesi'nden "Effective Management" Sertifikası sahibi olan Karakoyunlu doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Kısa bir süre müfettişlik yaptıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatı'na girdi. Finansman Şubesi Müdürlüğü'nü üstlendi. İstifa ederek özel sektöre geçti. Yönetim kurulu üyeliği, başkanlığı, genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevleri üstlendi. Batışıyla Türkiye'nin bir dönem ekonomisini ve siyasetini temelden sarsan Banker Kastelli şirketlerinin Genel Koordinatörlüğünü yaptı. Banker Kastelli namıyla bilinen Cevher Özden'in genel koordinatörüyken gözaltına alındı.

TBMM XX ve XXI. Dönem İstanbul Milletvekilliği görevinde bulunan Yılmaz Karakoyunlu, Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ecevit Kabinesinde Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda sorumlu olarak görev aldı.

Edebi eserleriyle dikkat çekti

Mesleki ve edebi eserleri ile dikkat çeken Yılmaz Karakoyunlu Salkım Hanımın Taneleri romanı ile 1989 Yunus Nadi Roman ödülü birinciliğini kazandı.

Yılmaz Karakoyunlu'nun bazı romanları şöyle:

Üç Aliler Divanı, Güz Sancısı, Çiçekli Mumlar Sokağı, Yorgun Mayıs Kısrakları, Ezan Vakti Beethoven, Mevsimler Eskidi Biraz.

Karakoyunlu'nun Güz Sancısı romanı 1991 yılında Türk Yazarlar Birliği Roman Ödülü Birinciliğini kazandı.

Şiirlerini O Hayal Aynasından ve Rubailer isimli kitapta topladı.

1999 yılında Edebiyat Alanında Mevlana Büyük Ödülü'ne layık görüldü. 2000 Yılında Nokta Dergisi Edebiyat alanında Doruktakiler Ödülü'ne değer görüldü.

2005 yılında yayınlanan Yorgun Mayıs Kısrakları isimli romanıyla Türk siyasi tarihinin siyaset ve sanat kadrolarının aşklarını ve mücadelelerini değerlendirdi. 2010 yılında yayınladığı Serçe Kuşun Sonbaharı isimli romanında Şeyh Bedrettin'in hayatını ve sosyal tesirlerini romanlaştırdı.

Yılmaz Karakoyunlu Mor Kaftanlı Selanik isimli kitabında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mübadeleyi romanlaştırdı. 2013 yılında Ekinler Gece Büyür isimli öykü kitabını yayınladı.

Oyunları arasında Önce İnsan, Zirveden Sonra, Altın Huylu Doruklar, Romanos Diogenes, Ok ve Yay, Mavi Saplı Hayaller, Kuzguncuklu Fazilet sahnelendi.

Zirveden Sonra / Sokullu isimli oyunu 1991 yılında Türk Yazarlar Birliği "En İyi Oyun Ödülü'nü kazandı. Aynı Yıl Kültür Bakanlığı Tiyatro Ödülünü kazandı.

Salkın Hanımın Taneleri beyazperdeye uyarlandı

Salkım Hanımın Taneleri romanı filme çekildi. 1998 Antalya Film Festivalinde 6 dalda birincilik ödülü aldı ve yılın en iyi sinema filmi seçildi. Filmin başrollerini oynayan Zuhal Olcay, Hülya Avşar ve Kamran Usluer izleyicilerden çok büyük takdir topladılar.

1991 yılında yazılan Güz Sancısı romanı, aynı isimle 2008 yılında filme çekildi. Başrolü oynayan Beren Saat yılın en dikkat çeken sanatçısı oldu. Film 2009 yılı başında Yunanistan'ın Atina kentinde gala gecesi yapılarak seyircilere sunuldu. Bu gece münasebetiyle Güz Sancısı Yunancaya çevrilerek yeniden yayınlandı.

Yılmaz Karakoyunlu birçok dizide senaryo danışmanlığı görevini üstlendi. Hatırla Sevgili, Elveda Rumeli, Karayılan, Her Şeye Rağmen dizileri Yılmaz Karakoyunlu'nun senaryo danışmanlığı ile gerçekleştirildi.

200'e yakın Türk müziği şarkısı ve saz eserleri TRT repertuvarında bulunuyor.

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Urla Belediye meclisi aday listesinde ilk sırayı almış ve meclis üyesi seçilmiştir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye meclisi üyesi de olmuştur.