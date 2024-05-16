Eski nişanlı dehşeti: Sokakta öldürdü, kaçtı! Cinayetten sonra genç kızın ailesine mesaj atmış

Olay sabah saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi, Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. İşe gitmek üzere evden çıkan Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısı Gökhan Yıldız ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkartan Gökhan Yıldız, Bahar Kaban'a ateş etti. Eski nişanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarken Bahar Kaban ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

22 Haziran'da evleneceği öğrenilen genç kadının eski nişanlısı tarafından bir süredir rahatsız edildiği ve polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak genç kadının peşini bir türlü bırakmayan Gökhan Yıldız'ın tehdit mesajlarına devam ettiği, "Bahar Kaban" adına sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştığı ifade edildi.

Kızın ailesine cinayetten sonra mesaj atmış

Zanlı Gökhan Yıldız'ın cinayetin ardından Bahar Kaban'ın yakınlarına mesaj attığı ortaya çıktı. Firari olan Yıldız'ın mesajında "Hak ettiğini buldu Bahar. Siyah kanı toprağa, ruhu babası şeytana gitti" ifadeleri dikkat çekti.