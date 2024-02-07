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Eski Şili Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında hayatını kaybetti

Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera (74) kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Eski Şili Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında hayatını kaybetti
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Pinera'nın ofisinden yapılan açıklamada, Pinera ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Los Rios bölgesine bağlı Lago Ranco kasabasında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, düşen helikopterde Pinera'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.


Helikopter kazasında 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.