Eski Şili Devlet Başkanı Pinera helikopter kazasında hayatını kaybetti
Eski Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera (74) kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
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Pinera'nın ofisinden yapılan açıklamada, Pinera ve beraberindekileri taşıyan helikopterin Los Rios bölgesine bağlı Lago Ranco kasabasında düştüğü bildirildi.
Açıklamada, düşen helikopterde Pinera'nın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Helikopter kazasında 3 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Pinera, ülkede 2 dönem devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu.