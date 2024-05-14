Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy, hayatını kaybetti

Eski Ulaştırma Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 13. ve 15. dönem milletvekili, Mardin Ticaret Odası eski başkanlarından İbrahim Aysoy, 93 yaşında evinde hayatını kaybetti. İlerleyen yaşına bağlı hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden Aysoy'un ölüm haberini yakınları duyurdu. Aysoy'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından, Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.

İbrahim Aysoy kimdir?

Tüccar, STK Yöneticisi, Siyasetçi, 13. ve 15. Dönem Mardin Milletvekili olan Aysoy, 1977 yılında Nisan ve Haziran ayları arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 1931, Mardin doğumlu olan Aysoy, Lise mezunuydu, Arapça ve İngilizce biliyordu.