Eskişehir'de bir binada patlama: 1 ölü
Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede patlama meydehe geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkez Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi Kemer Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Patlamanın etkisiyle 4. katındaki evinin balkonundan sokağa savrulan Mustafa Erbay Özdil (34) hayatını kaybetti.
Patlama nedeniyle park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu. Hayatını kaybeden Özdil'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.