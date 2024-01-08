İran'daki terör saldırısından yeni görüntüler
İran’ın Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
3 Ocak’ta düzenlenen terör saldırılarda ait ikinci patlamaya ait olduğu belirtilen görüntülerde patlamanın çok sayıda aracın ve insanın bulunduğu bir alanda meydana geldiği görüldü.
ABD’nin 3 Ocak 2020'de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında çifte patlama meydana gelmişti. Saldırıda 91 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Saldırının ardından gerçekleştirilen soruşturmada 11 kişi gözaltına alınmıştı.